Las suplicas de Malú hacen efecto en Mika y pulsa por el quejío de Blanca

La última talent de la noche fue Blanca, una sevillana con alma flamenca que se subió al escenario de La Voz decidida a poner el broche de oro a la gala. Con una voz llena de fuerza, elegancia y emoción, interpretó ‘Cuando nadie me ve’ de Alejandro Sanz, en la versión de Niña Pastori, y desde la primera nota consiguió captar la atención de los coaches.

Malú se llevó las manos a la cabeza al escucharla y no dudó en destacar su talento. Aunque la coach madrileña ya tenía su equipo casi completo y muy encaminado, no pudo evitar suplicar a sus compañeros que pulsaran el botón. Finalmente, Mika no resistió y giró su silla antes de que terminara la canción.

Entre aplausos, Malú agradeció el gesto a su compañero: “Es muy buena”, comentó, orgullosa de haber convencido a Mika para quedarse con una voz tan especial. Así, Blanca consiguió cerrar la noche por todo lo alto, demostrando que el arte andaluz sigue dejando huella en el escenario de La Voz.