El flamenco brilla en la primera batalla de La Voz: “No hay nada que sea más nuestro que esto”

¡El Asalto Final de La Voz ha comenzado por todo lo alto! En el primer duelo de la noche, Malú apostó por Luis, El Granaíno, mientras que Sebastián Yatra confió en Borja, El Gato CHP. Ambos talents volvieron a interpretar los temas con los que conquistaron en las Audiciones a ciegas, demostrando cuánto han crecido desde entonces.

Luis, El Granaíno volvió a llenar el escenario de arte y sentimiento con ‘No me conviene’, de Rafael Farina, mientras que El Gato CHP defendió con fuerza y estilo ‘Acaríciame la cara’, de Niña Pastori. Dos actuaciones llenas de pasión, pureza y energía que encendieron el plató.

Los coaches defendieron con orgullo a sus talents, pero esta vez la decisión no estaba en sus manos. El público, con sus votos, fue quien decidió el destino de ambos… y proclamó ganador a Borja, El Gato CHP, que consigue así su plaza en los Directos dentro del equipo de Sebastián Yatra. Una victoria muy celebrada que promete dar mucha guerra en la siguiente fase del programa.