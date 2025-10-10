Esta talent canta ‘Deshazte de mí’ de Malú y rompe a llorar al conseguir un pleno

Victoria llegó al escenario de La Voz desde Granada y con un objetivo muy claro: cumplir su sueño de formar parte del programa. Con mucha ilusión y una serenidad que sorprendió a todos, eligió para su Audición ‘Deshazte de mí’ de Malú, una decisión que provocó la sonrisa inmediata de la coach madrileña: “Es mía”, dijo entre risas nada más sonar la canción.

A pesar de ser su primera vez en un escenario, Victoria se mostró segura y transmitió emoción en cada nota. Sebastián Yatra fue el primero en pulsar el botón, seguido de Malú, que no podía ocultar su orgullo. Mika y Pablo López también se giraron, completando así un pleno gracias a la interpretación de la joven granadina.

Al terminar la canción, la emoción se apoderó de Victoria. Al ver las cuatro sillas giradas, rompió a llorar al darse cuenta de que había cumplido su sueño de entrar en La Voz. Su actuación se convirtió en uno de los momentos más especiales y emotivos de la noche.

Ahora tendrá que elegir... ¿Escogerá a Malú? ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!