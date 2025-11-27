Vota por tu favorito del equipo de Pablo López para seguir en La Voz

La sensibilidad y la musicalidad vuelven a ser protagonistas en el equipo de Pablo López. Aroa, su pase directo, Antía, su robo a Sebastián Yatra, Nia y Ferran sus ganadores del Asalto Final, son los talents con los que el coach llega a la primera Semifinal. Un equipo joven con el que aspira a ganar La Voz.

Cuatro voces muy especiales que han enamorado al malagueño desde la primera nota.

Los cuatro se juegan continuar en la competición y solo dos talents, pasarán a la segunda semifinal. ¿Cuál es tu favorito?