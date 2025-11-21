¡Emoción en el escenario! El homenaje de los dieciséis talents del Asalto final a los coaches de La Voz

El Asalto Final de La Voz arrancó de la forma más especial y emocionante posible. Los dieciséis talents de la zona roja se unieron sobre el escenario para rendir un homenaje único a sus coaches, interpretando algunas de las canciones más emblemáticas de sus carreras. Fue un inicio histórico, lleno de emoción, complicidad y mucha música.

Cada grupo de talents se encargó de cantar uno de los temas de su coach como muestra de gratitud y admiración.

Así, el plató vibró con ‘Como mirarte’, de Sebastián Yatra; ‘Te voy a olvidar’, de Malú; ‘La función’, de Pablo López; y ‘Happy ending’, de Mika. Cuatro interpretaciones que hicieron que los coaches no pudieran ocultar su emoción.

Con esta apertura tan simbólica, los talents quisieron devolver parte de todo lo que han aprendido durante su paso por el programa. Una actuación que unió voces, sentimientos y recuerdos en una de las aperturas más bonitas de la historia de La Voz.