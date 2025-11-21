Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Asalto Final

¡Emoción en el escenario! El homenaje de los dieciséis talents del Asalto final a los coaches de La Voz

‘Como mirarte’, de Sebastián Yatra; ‘Te voy a olvidar’, de Malú; ‘La función’, de Pablo López; y ‘Happy ending’, de Mika son las canciones que han emocionado a los coaches antes una noche mágica.

¡Emoción en el escenario! El homenaje de los dieciséis talents del Asalto final a los coaches de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

El Asalto Final de La Voz arrancó de la forma más especial y emocionante posible. Los dieciséis talents de la zona roja se unieron sobre el escenario para rendir un homenaje único a sus coaches, interpretando algunas de las canciones más emblemáticas de sus carreras. Fue un inicio histórico, lleno de emoción, complicidad y mucha música.

Cada grupo de talents se encargó de cantar uno de los temas de su coach como muestra de gratitud y admiración.

Así, el plató vibró con ‘Como mirarte’, de Sebastián Yatra; ‘Te voy a olvidar’, de Malú; ‘La función’, de Pablo López; y ‘Happy ending’, de Mika. Cuatro interpretaciones que hicieron que los coaches no pudieran ocultar su emoción.

Con esta apertura tan simbólica, los talents quisieron devolver parte de todo lo que han aprendido durante su paso por el programa. Una actuación que unió voces, sentimientos y recuerdos en una de las aperturas más bonitas de la historia de La Voz.

Sebastián Yatra

El debut musical de Sebastián Yatra que no conocías... ¡en High School Musical!: “La regañada que me pegó mi mamá”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

¡Emoción en el escenario! El homenaje de los dieciséis talents del Asalto final a los coaches de La Voz

¡Emoción en el escenario! El homenaje de los dieciséis talents del Asalto final a los coaches de La Voz

Rosa Rodríguez

Cara y cruz en el asalto al bote: Rosa gana El Rosco rozando los 2.416.000 euros

Sara Sálamo

El alegato de Sara Sálamo sobre “la vulnerabilidad masculina” en su documental sobre Isco

Carlos Rodríguez
Mejores momentos | 21 de noviembre

Carlos Rodríguez proclama ‘Mi gran noche’ y completa un histórico hat-trick para Rosa

Rosa Rodríguez
Mejores momentos | 21 de noviembre

“Un besito a mi hermano”: la dedicatoria especial de Rosa tras lograr un pleno en La Pista

Carmen Thyssen y su hija
Exclusiva

El posible motivo tras la ruptura de la hija de Tita Cervera y su novio: "Carmen despidió a su asesor, que era el padre del novio"

La relación entre Carmen, una de las hijas de Tita Cervera y su novio Ignacio llega a su fin. Según Nacho Gay, la pareja podría haber roto por la ruptura profesional de la baronesa con su asesor, padre del novio de Carmen.

Síndrome de Tourette
En plató

Alicia convive con el síndrome de Tourette desde los tres años: "Le dije a mi madre que me matara"

Sus tics marcaron su infancia y llegaron a crearle muchos complejos, pero con el tiempo aprendió que no debía esconderse y hoy, Alicia nos cuenta cómo ha sido su difícil lucha.

Derrumbe mina de Asturias

Encuentran inconscientes a los dos mineros atrapados en el derrumbe de la mina de Asturias: "Se teme por su vida"

Precio de las televisiones en los hospitales

Indignación ante el negocio de las televisiones en los hospitales: "Mi suegra se gastaba 100 euros al mes"

Carlos Quílez

Brutal agresión entre niñas que después lo suben a redes sociales: "Los padres han puesto y retirado la denuncia"

Publicidad