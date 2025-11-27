Hablamos con Carolina Perles, exmujer de Ábalos: "Ayer habló con su hija y ya se olía que iba a dormir en la cárcel"

José Luis Ábalos y Koldo García ingresarán en prisión provisional y sin fianza por riesgo extremo de fuga. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 18 para Koldo por la presunta adjudicación a gran escala de contratos de obra pública en favor de numerosas empresas, así como el cobro y gestión de mordidas.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Carolina Perles, la exmujer de Ábalos, que estuvo con él durante 20 años. Pese a que ya mantienen una relación inexistente, la familia del exministro de transportes se ha mostrado consternada.

Según Carlos Quílez, Ábalos ayer mantuvo una conversación con su hija y ya sospechaba que podría ingresar en prisión. "Se olía lo que iba a pasar, que hoy dormiría en la cárcel", nos cuenta nuestro colaborador.

Se espera que el juicio sea inminente. Esta misma tarde, Ábalos ingresará en prisión, aunque sin saber cuándo volverá a salir.