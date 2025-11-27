Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Hablamos con Carolina Perles, exmujer de Ábalos: "Ayer habló con su hija y ya se olía que iba a dormir en la cárcel"

La familia de José Luis Ábalos está consternada ante su inminente ingreso en prisión. En Y ahora Sonsoles hablamos con su exmujer, con la que ya apenas tiene relación, pero que se ha mostrado afectada por la noticia.

Exmujer Ábalos

Publicidad

José Luis Ábalos y Koldo García ingresarán en prisión provisional y sin fianza por riesgo extremo de fuga. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 18 para Koldo por la presunta adjudicación a gran escala de contratos de obra pública en favor de numerosas empresas, así como el cobro y gestión de mordidas.

Claudia Montes

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Carolina Perles, la exmujer de Ábalos, que estuvo con él durante 20 años. Pese a que ya mantienen una relación inexistente, la familia del exministro de transportes se ha mostrado consternada.

Según Carlos Quílez, Ábalos ayer mantuvo una conversación con su hija y ya sospechaba que podría ingresar en prisión. "Se olía lo que iba a pasar, que hoy dormiría en la cárcel", nos cuenta nuestro colaborador.

Se espera que el juicio sea inminente. Esta misma tarde, Ábalos ingresará en prisión, aunque sin saber cuándo volverá a salir.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Exmujer Ábalos

Hablamos con Carolina Perles, exmujer de Ábalos: "Ayer habló con su hija y ya se olía que iba a dormir en la cárcel"

Ábalos

Anaís, la mujer que estuvo con Ábalos durante el registro de su domicilio: "Sé que lo va a pasar muy mal en prisión"

Vota por tu favorito del equipo de Sebastián Yatra y decide quién sigue en La Voz

Vota por tu favorito del equipo de Sebastián Yatra y decide quién sigue en La Voz

Vota por tu favorito del equipo de Pablo López para seguir en La Voz
¡Tú decides!

Vota por tu favorito del equipo de Pablo López para seguir en La Voz

Claudia Montes
Última hora

Claudia Montes, 'amiga' de Ábalos, tras su ingreso en prisión: "Me da pena, lo peor que le ha pasado en la vida es Koldo"

Vota por tu favorito del equipo de Mika y decide quién sigue en La Voz
¡Tú decides!

Vota por tu favorito del equipo de Mika y decide quién sigue en La Voz

Pedro, Diva, Jake Miagra o Javier... ¡en tus manos está quién sigue su camino en el programa!

Vota por tu favorito del equipo de Malú y decide quién sigue en La Voz
¡Tú decides!

Vota por tu favorito del equipo de Malú y decide quién sigue en La Voz

Victoria, La Cangreja, Nayo y Audrey son las cuatro artistas que llegan a la primera Semifinal del concurso.

Rubén Amón, sobre las memorias del emérito

Rubén Amón revela un detalle de las memorias de Juan Carlos I: "Hubo una primera versión muy agresiva y una segunda solo agresiva"

Tensión en el plató de Espejo Público.

Encontronazo entre Afra Blanco y Mariló Montero: "Te he escuchado las barbaridades que has dicho sobre pactar con ETA"

Mika

Mika, el artista que desafió al destino hasta convertirse en una estrella, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Publicidad