“Desde Cuba veía La Voz”: Shia emociona a todos y logra entrar al equipo de Malú

Desde Cuba hasta el escenario de La Voz, Shia llegó al programa dispuesta a demostrar que los sueños se cumplen si se persiguen con fuerza. La joven, que ya había ganado un concurso musical en su país, eligió ‘Dos gardenias’ de Antonio Machín para su Audición a ciegas, un tema clásico que interpretó con una sensibilidad única y una voz llena de matices.

A medida que avanzaba la canción, los coaches escuchaban en silencio, y aunque nadie parecía decidirse, Malú pulsó el botón en el último momento, desatando la emoción de Shia, que rompió a llorar en el escenario. La coach se levantó enseguida para abrazarla y darle la bienvenida a su equipo.

“Desde Cuba veía La Voz, así que esto es un sueño”, confesó Shia, emocionada. Malú no dudó en reconocer su potencial: “Tú aquí vas a brillar”, le dijo con ternura. Una actuación que recordó a todos que los sueños, con voz y corazón, pueden hacerse realidad.