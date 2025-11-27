Antena 3 LogoAntena3
Vota por tu favorito del equipo de Sebastián Yatra y decide quién sigue en La Voz

Oihan, El Gato CHP, Kimy y Cayetano son las apuestas de Sebastián Yatra para la primera Semifinal de La Voz. ¡Elige a tu favorito en esta votación!

Oihan, El Gato CHP, Kimy y Cayetano son las apuestas de Sebastián Yatra para la primera Semifinal de La Voz.

Celia Gil
El equipo de Sebastián Yatra llega con energía, personalidad y cuatro artistas muy diferentes pero igualmente potentes. Kimy, una de las voces más originales de la edición, Borja, El Gato CHP, con su estilo flamenco y carismático, son sus dos artistas que ganaron sus Asaltos.

Mientras que Oihan fue su pase directo y Cayetano su robo al equipo de Mika. Los cuatro llegan dispuestos a todo por conseguir un hueco en la segunda semifinal.

¡Vota aquí por tu artista favorito para seguir en La Voz!

