Vota por tu favorito del equipo de Sebastián Yatra y decide quién sigue en La Voz

El equipo de Sebastián Yatra llega con energía, personalidad y cuatro artistas muy diferentes pero igualmente potentes. Kimy, una de las voces más originales de la edición, Borja, El Gato CHP, con su estilo flamenco y carismático, son sus dos artistas que ganaron sus Asaltos.

Mientras que Oihan fue su pase directo y Cayetano su robo al equipo de Mika. Los cuatro llegan dispuestos a todo por conseguir un hueco en la segunda semifinal.

¡Vota aquí por tu artista favorito para seguir en La Voz!