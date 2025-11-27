Estafa
Saturnino pierde más de 5.000 euros por una estafa online: "Compré un tractor por internet y nunca llegó"
Compró un tractor por internet y terminó perdiendo 5.130 euros. Lo que parecía una oferta atractiva, terminó siendo una estafa.
Saturnino ha sido víctima de una estafa que le ha costado 5.130 euros. Este compró un tractor por internet que nunca llegó y hoy denuncia el caso y muestra pruebas para que otros no pasen por lo mismo.
Todo comenzó cuando, tras ver una oferta atractiva en internet, el vendedor le contactó por WhatsApp. Este le aseguró que podía conseguirle el tractor por 2.200 euros siempre que realizara el pago por transferencia.
Una vez enviado el dinero, el vendedor comenzó a pedirle más dinero por cargos de transporte o para la titularidad, entre otros. Así hasta llegar hasta los 5.130 euros. "Cada vez me pedían más pagos y el último ya no lo hice", nos cuenta.
Un mes después de los pagos iniciales, y sin recibir el tractor ni ninguna prueba de envío real, Saturnino decidió actuar. Acudió a su banco para intentar bloquear las transferencias, pero le informaron de que ya era demasiado tarde. Las cuentas donde depositó el dinero habían sido vaciadas.
Hoy, Saturnino ha denunciado, presentando como prueba todas las conversaciones. ¿Logrará recuperar su dinero y hacer justicia?
