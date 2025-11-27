Anaís, la mujer que estuvo con Ábalos durante el registro de su domicilio: "Sé que lo va a pasar muy mal en prisión"

El Tribunal Supremo ha decretado prisión provisional sin fianza para Koldo García y José Luis Ábalos, alegando un riesgo de fuga extremo ante la magnitud de las acusaciones. Los investigados habrían orquestado un sistema masivo de adjudicación de contratos públicos a diferentes empresas, así como la gestión de pagos irregulares vinculados a dichos acuerdos.

La Fiscalía pide 18 años de prisión para Koldo y 24 para Ábalos. Además, este último habría destinado ciertas comisiones y puestos presuntamente adjudicados a dedo a mujeres con las que habría mantenido relaciones personales y románticas. Algunas de ellas están vinculadas al mundo de la prostitución o del porno.

Anaís Aguilera es una de las mujeres que ha estado relacionada con Ábalos. Esta estaba en el domicilio del exministro de transportes durante el registro y se guardó un disco duro que podría contener material clave para la investigación.

"Me da pena porque lo veo muy buena persona", asegura Anaís, "por lo que le conozco, sé que lo va a pasar muy mal en prisión". Esta ha confesado que ya no tiene relación con él, por lo que no sabe si irá a visitarle.

Se espera que el juicio de Ábalos sea inminente y hoy mismo el exministro ingresará en prisión. ¿Cuántos años estará Ábalos entre rejas?