“Sentía que estaba escuchando a un chico”: esta talent confunde a los coaches en La Voz

La talent ha interpretado ‘Human’ de Rag’n Bone Man de una manera única en las Audiciones a ciegas.

Celia Gil
Kimy Touw fue la siguiente en subirse al escenario de La Voz para interpretar ‘Human’ de Rag’n Bone Man, una canción cargada de emoción y poder. Desde los primeros compases, su voz llamó la atención de Eva González y de los coaches, que no tardaron en comentar: “Tiene algo bonito”.

A medida que avanzaba la actuación, la fuerza de Kimy fue conquistando a Sebastián Yatra, que esperó para pulsar el botón y asegurarse su voz en su equipo. “Hace cosas bonitas”, repetía Malú.

La coach se mostró muy sorprendida al verla tras terminar la actuación: “Yo sentía que estaba escuchando a un chico”, confesó, impresionada por la potencia y el timbre de la talent.

Malú destacó su personalidad vocal: “Tienes mucha personalidad en la voz”, mientras que Yatra celebró su elección asegurando: “Hoy es mi día de suerte”, dijo al que ninguno de los otros coaches pulsó el botón. Con esta decisión, Kimy se unió al equipo del colombiano, iniciando su aventura en La Voz con una de las actuaciones más sorprendentes de la noche.

Mika, coach de La Voz

El viernes, siente la magia de La Voz en Antena 3: "Pocos cantantes tienen esta fuerza"

