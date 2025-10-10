Antena 3 LogoAntena3
Estefanía desata la emoción en La Voz y Pablo López juega su carta más inesperada

La talent conquistó a los cuatro coach al interpretar ‘Antes de ti’ de Mon Laferte en las Audiciones a ciegas de La Voz.

Celia Gil
Publicado:

Nia, una joven venezolana que lleva la música en la sangre se subió al escenario de La Voz con un solo objetivo: emocionar.

Desde que llegó a España, ha seguido su camino artístico en un coro gospel, y su interpretación de ‘Antes de ti’ de Mon Laferte fue una auténtica declaración de amor a la música. Desde los primeros segundos, Malú susurró entre los coaches: “Es especial”, reconociendo el talento de la joven.

Mika fue el primero en pulsar el botón, y poco después se unieron Sebastián Yatra, Pablo López y Malú, completando un pleno.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó al final, cuando Pablo López utilizó una jugada estratégica: un superbloqueo contra Yatra para impedir que Mika pudiera usar el megabloqueo que aún tenía disponible.

La actuación de Nia fue pura magia, y Pablo, decidido a no perderla, ejecutó una estrategia arriesgada pero eficaz para quedarse con su voz.

Esta talent canta ‘Deshazte de mí’ de Malú y rompe a llorar al conseguir un pleno

