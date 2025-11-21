Antena 3 LogoAntena3
Actuación | Asalto Final

Pablo López reta a Mika con este duelo y provocan la batalla más reñida de los Asaltos

María emocionó al público con su sensibilidad, pero Jake Miagra se llevó la victoria para el equipo del coach internacional.

Jake Miagra

Celia Gil
El Asalto Final de La Voz continúa con duelos llenos de talento y emoción. En esta ocasión, fue el turno de Pablo López y Mika, que enfrentaron a dos de sus talents más potentes: María y Jake Miagra. El malagueño confió en la dulzura y sensibilidad de María, mientras que Mika apostó por la fuerza escénica y el carisma de Jake.

María emocionó con su delicada versión de ‘Somewhere over the rainbow’, mientras que Jake Miagra llenó el escenario de energía con ‘Never tear us apart’. Fue una batalla vibrante, intensa y muy reñida, que mantuvo al público completamente en vilo.

Tras dos actuaciones impecables, el público tuvo la última palabra y eligió a Jake Miagra, del equipo de Mika, como ganador del duelo y nuevo talent en los Directos de La Voz. Una victoria celebrada por todos y una muestra más de que el nivel en esta edición está por las nubes.

Programas

