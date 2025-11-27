Claudia Montes, 'amiga' de Ábalos, tras su ingreso en prisión: "Me da pena, lo peor que le ha pasado en la vida es Koldo"

José Luis Ábalos y Koldo García ingresarán en prisión provisional sin fianza ya que el juez considera que existe riesgo de fuga "extremo". La Fiscalía pide 24 años para Ábalos y 19 para su compañero de confianza por la presunta adjudicación a gran escala de contratos de obra pública en favor de numerosas empresas, así como el cobro y gestión de mordidas.

Dichas comisiones y algunos puestos presuntamente adjudicados a dedo también fueron destinados a mujeres relacionadas con Ábalos, algunas de ellas prostitutas, escorts y actrices porno. Uno de los nombres que se han visto relacionados con el caso es el de Claudia Montes, considerada una de las "amigas" de Ábalos y conocida como Miss Asturias. Esta sostiene que desconoce que la ayudaron a conseguir su puesto en una empresa pública y que nunca ha tenido una relación romántico con Ábalos, sino solo una amistad.

"Yo me lo esperaba", nos cuenta, "de Ábalos me da pena, no voy a mentir, lo peor que le ha pasado en la vida es Koldo". Según nos cuenta, su relación con Ábalos trabajando juntos en el partido le ha hecho desarrollar una gran amistad con él. "Me da pena porque he podido conocer su lado humano y porque está solo", asegura.

Claudia Montes nos cuenta que su familia ha renegado de José Luis Ábalos, menos su hijo. Esta ha confesado que, debido al cariño que le tiene y sabiendo "lo mal que lo va a pasar", está dispuesta a visitarle en prisión: "Él tenía mucho miedo a entrar en la cárcel".

Se espera que el juicio sea inminente y el exministro dormirá hoy mismo por primera vez en prisión, sin saber exactamente cuándo saldrá. ¿A cuántos años de prisión se enfrentará el exministro?