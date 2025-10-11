Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

Una propuesta diferente: este talent busca su hueco en La Voz con el country

Fernando ha jugado todas sus cartas al interpretar ‘Honky Tonk Blues’ con un estilo musical diferente en las Audiciones a ciegas.

Una propuesta diferente: este talent busca su hueco en La Voz con el country

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

El escenario de La Voz se transformó con la llegada de Fernando, un artista diferente que quiso hacerse un hueco en el programa con su inconfundible estilo country y folk. Con su interpretación de ‘Honky Tonk Blues’, logró contagiar al público con su energía y su buen rollo.

Desde los primeros acordes, la actuación de Fernando puso a bailar a los coaches. Sebastián Yatra, completamente entregado, se subió a su silla y pulsó el botón al ritmo de la música. El colombiano no pudo evitar sonreír y reconocer el gran talento del artista: “Es una de las razones por las que hacemos este programa, para encontrar personas originales”, confesó emocionado.

Con su naturalidad, carisma y una propuesta diferente, Fernando demostró que en La Voz también hay espacio para la frescura del country. Su autenticidad conquistó al público y confirmó que a veces, para destacar, solo hace falta ser uno mismo. ¡Bienvenido al equipo Yatra!

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra cuenta cómo surgió la letra de uno de sus mayores éxitos: “Representa mucho para mí”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Una propuesta diferente: este talent busca su hueco en La Voz con el country

Una propuesta diferente: este talent busca su hueco en La Voz con el country

La actuación de este talent emociona a Sebastián Yatra: “Me ha dejado tocado”

La actuación de este talent emociona a Sebastián Yatra: “Me ha dejado tocado”

Fran se deja el alma con Alejandro Sanz, pero se queda a las puertas de entrar en La Voz

Fran se deja el alma con Alejandro Sanz, pero se queda a las puertas de entrar en La Voz

“Desde Cuba veía La Voz”: Shia emociona a todos y logra entrar al equipo de Malú
Actuación | Audiciones

“Desde Cuba veía La Voz”: Shia emociona a todos y logra entrar al equipo de Malú

Sophia hipnotiza con ‘Waiting room’
Actuación | Audiciones

Sophia hipnotiza con ‘Waiting room’ y Mika apuesta por ella en el último segundo

El trío Al liquindoi emociona con ‘Pájaros de barro’ en La Voz: “Suena a Cádiz puro”
Actuación | Audiciones

El trío Al liquindoi emociona con ‘Pájaros de barro’ en La Voz: “Suena a Cádiz puro”

El grupo ha interpretado este tema de Manolo García de una forma muy especial, pero ninguno de los coaches pulsó el botón durante su actuación.

Estefanía desata la emoción en La Voz y Pablo López juega su carta más inesperada
Actuación | Audiciones

Estefanía desata la emoción en La Voz y Pablo López juega su carta más inesperada

La talent conquistó a los cuatro coach al interpretar ‘Antes de ti’ de Mon Laferte en las Audiciones a ciegas de La Voz.

Aroa vuelve al equipo de Pablo López tras La Voz Kids

El reencuentro más emotivo: Aroa vuelve al equipo de Pablo López tras La Voz Kids

La talent ha interpretado ‘Human’ de Rag’n Bone Man

“Sentía que estaba escuchando a un chico”: esta talent confunde a los coaches en La Voz

Malú y Pablo López emocionan junto a una fan en La Voz

El plató se rinde ante ‘Vuelvo a verte’: Malú y Pablo López emocionan junto a una fan en La Voz

Publicidad