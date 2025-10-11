Una propuesta diferente: este talent busca su hueco en La Voz con el country

El escenario de La Voz se transformó con la llegada de Fernando, un artista diferente que quiso hacerse un hueco en el programa con su inconfundible estilo country y folk. Con su interpretación de ‘Honky Tonk Blues’, logró contagiar al público con su energía y su buen rollo.

Desde los primeros acordes, la actuación de Fernando puso a bailar a los coaches. Sebastián Yatra, completamente entregado, se subió a su silla y pulsó el botón al ritmo de la música. El colombiano no pudo evitar sonreír y reconocer el gran talento del artista: “Es una de las razones por las que hacemos este programa, para encontrar personas originales”, confesó emocionado.

Con su naturalidad, carisma y una propuesta diferente, Fernando demostró que en La Voz también hay espacio para la frescura del country. Su autenticidad conquistó al público y confirmó que a veces, para destacar, solo hace falta ser uno mismo. ¡Bienvenido al equipo Yatra!