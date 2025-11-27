Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel y Begoña adoptarán a Julia legalmente

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

La familia de la Reina sigue pensando dónde puede estar Andrés... ¡están preocupados por él!

Por su parte, la felicidad inundará a los Merino, Joaquín enseñará a todos la primera caja de Embalajes y cajas Merino, su nueva empresa. ¡Y todos lo celebrarán muy contentos!

Cloe le hará una inesperada propuesta a Marta, irse juntas de visita por Toledo para inspirarse para el trabajo... ¿qué le dirá ella?

En casa de la Reina, Gabriel y Begoña estarán a punto de firmar los papeles para adoptar legalmente a Julia... ¿firmará el abogado?

Adelántate al capitulazo de mañana en atresplayer.