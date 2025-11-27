Antena 3 LogoAntena3
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel y Begoña adoptarán a Julia legalmente

El reciente matrimonio firmará los papeles de adopción de la pequeña, ¿es lo que verdaderamente quiere Gabriel?

Begoña y Gabriel

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

La familia de la Reina sigue pensando dónde puede estar Andrés... ¡están preocupados por él!

Por su parte, la felicidad inundará a los Merino, Joaquín enseñará a todos la primera caja de Embalajes y cajas Merino, su nueva empresa. ¡Y todos lo celebrarán muy contentos!

Cloe le hará una inesperada propuesta a Marta, irse juntas de visita por Toledo para inspirarse para el trabajo... ¿qué le dirá ella?

En casa de la Reina, Gabriel y Begoña estarán a punto de firmar los papeles para adoptar legalmente a Julia... ¿firmará el abogado?

Begoña y Gabriel

Carmen

Capítulo 446 de Sueños de libertad; 27 de noviembre: Carmen regaña a Tasio por dejarse llevar por los franceses

Cristina le para los pies a Beltrán: “¡Yo no te quiero!”

Marta y Cloe empiezan a entenderse mejor... ¡y trabajan codo con codo juntas!
Capítulo 446

Pelayo deja claro que no podrá ayudar a la fábrica... ¡Y a Gabriel no le sienta bien!
Capítulo 446

Andrés le desvela su identidad a Delia y averigua más sobre su primo: “Gabriel heredó el odio de Bernardo”
Capítulo 446

El joven ha tenido que revelar su verdadera identidad, pero también ha averiguado mucho de su primo: Gabriel odia a Damián tal y como lo hacía su padre.

La historia de Renata y Gustavo marcará el inicio de Las hijas de la criada: “Ella vive por primera vez un amor distinto”
Hablamos con la actriz

Carlota Baró nos ha adelantado lo que veremos en el estreno de la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.

Arranca el rodaje de Sira con Adriana Ugarte como protagonista

Rengin le da fuerzas a Bahar: el abrazo más emotivo en medio de su dolor

César intenta evitar la prisión y trama un plan para escapar de la policía, esta noche en La Encrucijada

