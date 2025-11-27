Antena 3 LogoAntena3
Se apoyan en el hospital

Rengin le da fuerzas a Bahar: el abrazo más emotivo en medio de su dolor

En medio del miedo, el abrazo de la ginecóloga se convierte en el apoyo que Bahar más necesitaba.

Rengin le da fuerzas a Bahar: el abrazo más emotivo en medio de su dolor

Durante años, la relación entre Bahar y Rengin estuvo marcada por tensiones y resentimientos. Pero la muerte de Timur lo cambió todo. Ahora, aquel pasado queda lejos. En medio de la angustia por el estado de Seren, ambas han demostrado cuánto se necesitan.

Mientras el equipo médico luchaba por mantener con vida a la joven en quirófano, Bahar esperaba en el pasillo junto a parte de su familia y varios compañeros del hospital, incapaz de contener el miedo. Rengin era una de ellas. Desde la pérdida de Timur, ambas han aprendido a apoyarse mutuamente.

Cuando Bahar ha empezado a temblar, incapaz de asumir la posibilidad de perder también a Seren, Rengin se ha acercado sin dudarlo y la ha abrazado con todas sus fuerzas.

Por suerte, Seren ha despertado horas más tarde. Pero todavía queda mucho por delante y, sobre todo, que la verdad salga a la luz.

