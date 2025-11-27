Antena 3 LogoAntena3
Noemí, víctima de violencia obstétrica: "La matrona metió prisa a las embarazadas para que pudieran irse a las 9"

Cada vez son más las mujeres que denuncian violencia obstétrica en sus partos. Hoy, hablamos con Noemí, que escuchó cómo la matrona metía prisa para poder irse a las 9.

Violencia obstétrica

La denuncia de una mujer al hospital en el que dio a luz ha desatado un aluvión de testimonios similares. Esta tuvo un hijo por una cesárea, algo que ella siempre consideró innecesaria y que cree que fue porque los médicos querían irse de vacaciones. Hoy, la justicia le ha dado la razón y han multado al hospital con 6.000 euros por violencia obstétrica.

Noemí es otra de las mujeres que fue víctima de violencia obstétrica. Esta dio a luz a su primer hijo en julio de 2022, denuncia que vivió un parto "hostil". Esta asegura que su matrona metió prisa a las embarazadas para que pudieran irse a las 9. "Lo escuchó mi marido", señala.

Según su testimonio, su plan de parto fue ignorado desde su llegada. Además, añade que se le administró medicación sin una explicación clara, pese a haber expresado su deseo de un parto natural.

Cada vez son más las mujeres que denuncian violencia obstétrica. ¿Lograrán hacer justicia igual que ha conseguido Judit?

