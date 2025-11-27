Vota por tu favorito del equipo de Mika y decide quién sigue en La Voz

El equipo de Mika llega a la primera Semifinal con cuatro propuestas que destacan por su personalidad y su técnica. Pedro, una de las voces más potentes del programa, fue su pase directo, Diva, su robo a Malú y Jake Miagra, con un estilo único y muy reconocible, y Javier, el estilo flamenco que le tiene enamorado, son las apuestas del coach internacional para esta noche tan decisiva.

Los cuatro lo darán todo sobre el escenario para ganarse tú apoyo, por lo que tú decides quién de los cuatro es tu favorito y por tanto, aspirante a ganar La Voz 2025.

¡Vota por tu talent favorito del equipo de Mika!