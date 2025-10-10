Antena 3 LogoAntena3
Sophia hipnotiza con ‘Waiting room’ y Mika apuesta por ella en el último segundo

Su sensibilidad cautivó a los coaches en las Audiciones a ciegas de La Voz.

Celia Gil
Publicado:

Sophia se subió al escenario de La Voz por primera vez, dispuesta a demostrar que la sensibilidad también puede conquistar. La joven interpretó ‘Waiting Room’ de Phoebe Bridgers, una canción íntima y llena de emoción que cautivó al público y a los coaches.

A medida que avanzaba la actuación, la dulzura y la delicadeza de Sophia fueron envolviendo el plató, hasta el punto de hipnotizar a todos los coaches.

Cuando parecía que ninguno iba a pulsar, Mika apretó el botón en el último segundo, sorprendiendo a todos, incluido Pablo López, que no ocultó su sonrisa ante el gesto de su compañero.

Sophia consiguió lo que muchos sueñan: entrar en La Voz. Su actuación, cargada de emoción y sutileza, la convierte en una de las voces más prometedoras del equipo de Mika. ¡Así ha sido su actuación!

