"Es una caja de sorpresas": así definen Pablo, Yatra y Malú a Mika en su estreno como coach de La Voz

El artista internacional se incorpora como coach a La Voz y promete ser una de las grandes sorpresa de la edición. Pablo López, Malú y Sebastián Yatra aseguran que será todo un descubrimiento para el público.

Mika

Celia Gil | Guillermo Espeso
Publicado:

La nueva temporada de La Voz llega con muchas novedades y una de las más destacadas es la incorporación de Mika como coach. El cantante internacional, conocido en todo el mundo por su estilo único y su voz inconfundible, afronta esta experiencia con ilusión: “Ser coach en La Voz España es una experiencia increíble. Es una aventura nueva, pero es una cultura tan rica que tiene cosas que nunca he escuchado ni sentido”, confesó.

Sus compañeros no han dudado en alabarlo. Sebastián Yatra lo define como “una caja de sorpresas” y Pablo López destaca su capacidad para comunicarse: “Es una locura la cantidad de idiomas que habla. Es pura bondad”. Malú añade: “Todo lo que dice lo hace con una solvencia increíble”, mientras que el coach malagueño lo describe como “un tío cabal, educadísimo y totalmente conocedor de casi todo el mundo”.

Con estas credenciales, Mika se perfila como uno de los grandes protagonistas de la edición. Su frescura, su cercanía y su forma de vivir la música prometen regalar momentos únicos en el escenario de La Voz.

Ping Pong con Malú

Malú muestra su lado más cercano antes del estreno de La Voz: “Planeo mucho, pero acabo improvisando siempre”

