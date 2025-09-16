"Intento quemar todas mis armas y tirar de ojitos": Pablo López confiesa algunas de sus estrategias como coach de La Voz

Pablo López vuelve a La Voz consolidado como uno de los coaches con más experiencia del formato y con la ilusión intacta. El artista malagueño no oculta lo especial que es para él formar parte del programa: “Es adictivito estar en La Voz, todo lo condensa y con toda la gente que conocemos”, señala en esta entrevista.

Las Audiciones a ciegas son para él la parte más mágica del concurso, aunque también la más intensa: “Se me queda por las noches mucha resaca emocional, hay mucha incertidumbre”, reconoce.

Aunque insiste en que no es un coach “peleón ni estratégico”, Pablo López admite que está dispuesto a usar todas las herramientas, incluso el bloqueo y el superbloqueo, cuando un talent realmente le emociona: “Intento quemar todas mis armas y tirar de ojitos”, bromea.

Su gran reto como coach en esta edición es ayudar a que los artistas a los que apoye en el programa tengan continuidad más allá del concurso: “Quiero seguir encontrándomelos en radios, en conciertos, en colaboraciones… que alguien tenga esas ganas y pasión para lidiar con todo esto”.

Eso sí, Pablo también reconoce que no siempre lleva bien la competencia con sus compañeros: “Me duele que me quiten a un talent, y nos queremos mucho, pero tienes ganas de matarlo. Cuando se va con otra persona y es por propio mérito, me entra un pequeño momento de niño mal perdedor”, cuenta entre risas. Eso sí, enseguida se le pasa.

Con su sensibilidad, su humor y su visión de la música, Pablo López promete volver a protagonizar algunos de los momentos más memorables de La Voz 2025. ¡Descubre en el vídeo su entrevista completa!