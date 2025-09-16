Entrevista
"Intento quemar todas mis armas y tirar de ojitos": Pablo López confiesa algunas de sus estrategias como coach de La Voz
El malagueño regresa como uno de los coaches con más experiencia en La Voz 2025. Pablo López confiesa que vive las Audiciones a ciegas con intensidad, emoción y cierta “resaca emocional”, y asegura estar dispuesto a luchar con todas sus armas para conseguir las mejores voces. ¡El viernes, gran estreno, en Antena 3!
Publicidad
Pablo López vuelve a La Voz consolidado como uno de los coaches con más experiencia del formato y con la ilusión intacta. El artista malagueño no oculta lo especial que es para él formar parte del programa: “Es adictivito estar en La Voz, todo lo condensa y con toda la gente que conocemos”, señala en esta entrevista.
Las Audiciones a ciegas son para él la parte más mágica del concurso, aunque también la más intensa: “Se me queda por las noches mucha resaca emocional, hay mucha incertidumbre”, reconoce.
Aunque insiste en que no es un coach “peleón ni estratégico”, Pablo López admite que está dispuesto a usar todas las herramientas, incluso el bloqueo y el superbloqueo, cuando un talent realmente le emociona: “Intento quemar todas mis armas y tirar de ojitos”, bromea.
Su gran reto como coach en esta edición es ayudar a que los artistas a los que apoye en el programa tengan continuidad más allá del concurso: “Quiero seguir encontrándomelos en radios, en conciertos, en colaboraciones… que alguien tenga esas ganas y pasión para lidiar con todo esto”.
Eso sí, Pablo también reconoce que no siempre lleva bien la competencia con sus compañeros: “Me duele que me quiten a un talent, y nos queremos mucho, pero tienes ganas de matarlo. Cuando se va con otra persona y es por propio mérito, me entra un pequeño momento de niño mal perdedor”, cuenta entre risas. Eso sí, enseguida se le pasa.
Más Vídeos
- ¿Qué es el botón del arrepentimiento? así será la nueva herramienta para los coaches de La Voz
- Sebastián Yatra promete emoción y magia en su debut como coach de La Voz: "Este programa me cambió la vida"
- “Me mata que me quiten un talent, me parte en dos”: Malú, lista para la nueva temporada de La Voz
Con su sensibilidad, su humor y su visión de la música, Pablo López promete volver a protagonizar algunos de los momentos más memorables de La Voz 2025. ¡Descubre en el vídeo su entrevista completa!
Publicidad