Una madre mata a su hija discapacitada: “Para juzgar a una persona, hay que conocer su mochila"

¿Qué puede llevar a una madre a matar su propia hija con discapacidad? La hija de Eugenia tenía autismo severo. Las personas más cercanas a la familia aseguran que quería un montón a su hija y nadie se explica lo sucedido.

Eugenia está detenida, en la cárcel y sus amigos piden que no la juzguen: “Era fuerte, pero lo estaba pasando muy mal, prácticamente sola luchando contra el autismo severo de su hija".

"No entiendo que el psiquiatra le haya dado el alta tan pronto", señala su Juan Arturo, amigo de la madre, sobre los problemas que había tenido a lo largo de su vida.

Debido a las autolesiones que vivía, la hija de Eugenia llegó a perder la vista. En el centro de día donde vivía entre semana permanecía constantemente atada. Los fines de semana se juntaba con su madre.