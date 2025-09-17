"Déjate llevar y elige lo que sientas": este viernes vuelve La Voz, el mayor espectáculo de la televisión

El regreso más esperado ya está aquí: vuelve La Voz, el mayor espectáculo de la televisión. La edición promete ser la más sorprendente de la historia del formato, con nuevos momentos, mecánicas inéditas y cuatro coaches de lujo.

Los protagonistas de esta temporada, Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra, llegan dispuestos a todo por hacerse con las mejores voces del país. Emoción, bloqueos, superbloqueos y muchas historias personales marcarán las primeras galas de La Voz.

La expectación es máxima y los propios coaches lo han dejado claro: “Tengo unas ganas locas de sentirlo”, confiesan en las primeras imágenes del programa, adelantando que será una edición cargada de talento y de momentos únicos.

Con su espectacular plató, la emoción de las Audiciones a ciegas y la magia de descubrir nuevas voces, La Voz vuelve a brillar en el prime time de Antena 3.