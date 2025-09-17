El viernes, en Antena 3
"Déjate llevar y elige lo que sientas": este viernes vuelve La Voz, el mayor espectáculo de la televisión
El programa regresa este viernes a Antena 3 con más emoción que nunca. Te mostramos un pequeño avance de todo lo que está por llegar en la temporada más sorprendente de la historia.
El regreso más esperado ya está aquí: vuelve La Voz, el mayor espectáculo de la televisión. La edición promete ser la más sorprendente de la historia del formato, con nuevos momentos, mecánicas inéditas y cuatro coaches de lujo.
Los protagonistas de esta temporada, Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra, llegan dispuestos a todo por hacerse con las mejores voces del país. Emoción, bloqueos, superbloqueos y muchas historias personales marcarán las primeras galas de La Voz.
La expectación es máxima y los propios coaches lo han dejado claro: “Tengo unas ganas locas de sentirlo”, confiesan en las primeras imágenes del programa, adelantando que será una edición cargada de talento y de momentos únicos.
Con su espectacular plató, la emoción de las Audiciones a ciegas y la magia de descubrir nuevas voces, La Voz vuelve a brillar en el prime time de Antena 3.
