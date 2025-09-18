Aparece el menor fugado de casa, junto a un adulto: hablamos con su padre

La familia de Marc vivía en plena angustia desde que su hijo, de 14 años, se había fugado de casa. El dispositivo de búsqueda se activó inmediatamente tras conocer lo sucedido.

El lunes el joven sale de su casa rumbo al instituto. A su abuela le llamó la atención que llevase consigo una mochila repleta de ropa y zumos para toda una semana. Además de un cojín. No terminó yendo a clase.

Este miércoles ha aparecido gracias a que un vecino pudo identificarlo y dar la voz de alerta a los cuerpos de seguridad. Los agentes le encontraron junto a un hombre sin antecedentes, que vivía en una tienda de campaña, y que le había acogido durante esos días.

Ahora se investiga si el hombre cometió un delito al no avisar a la Policía, aunque el menor asegura que siempre le ha tratado bien.