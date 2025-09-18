Pau tiene autismo, igual que el hijo de Cucurella: "No hace excepciones"

El deportista Marc Cucurella, futbolista de la Selección Española, ha hablado por primera vez del autismo que vive su hijo: "Para nosotros es normal y estamos muy orgullosos".

"Me hace sufrir porque a veces no sabemos cómo le podemos ayudar. Sobre todo cuando lo veo mal me hace sufrir y me pone bastante sensible", ha confesado.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Pau Brunet, que tiene autismo, y con su padre Félix Brunet, que entrevistaron al deportista: "Nos sorprendió su empatía".

Cucurella ha contado cómo es el día a día de vivir con un hijo con autismo, las incertidumbres y los miedos que su mujer y a él han tenido que ir venciendo.