Pau tiene autismo, igual que el hijo de Cucurella: "No hace excepciones"

El futbolista Cucurella se ha sincerado sobre su hijo: vive con autismo. Ha contado como es su día a día y las incertidumbres que superan día tras día.

cucurella

Óscar Martín
Publicado:

El deportista Marc Cucurella, futbolista de la Selección Española, ha hablado por primera vez del autismo que vive su hijo: "Para nosotros es normal y estamos muy orgullosos".

"Me hace sufrir porque a veces no sabemos cómo le podemos ayudar. Sobre todo cuando lo veo mal me hace sufrir y me pone bastante sensible", ha confesado.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Pau Brunet, que tiene autismo, y con su padre Félix Brunet, que entrevistaron al deportista: "Nos sorprendió su empatía".

Cucurella ha contado cómo es el día a día de vivir con un hijo con autismo, las incertidumbres y los miedos que su mujer y a él han tenido que ir venciendo.

