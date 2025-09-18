Mejores momentos | Programa 3
Besaneros, ante el desafío de conquistar la Luna y el premio de 100.000 euros en Juego de pelotas
El equipo ha asegurado 47.000 euros como premio, pero puede más que doblarlo en la ronda final si acierta quiénes llegaron a pisar la Luna.
Besaneros se ha convertido en el equipo campeón de este programa de Juego de pelotas. Ha ganado por la mínima a Las Pavanas y se ha asegurado un premio de 47.000 euros. Paco y Ana han logrado terminar secos y han conseguido que su equipo llegue hasta la ronda final para luchar por el gran premio de 100.000 euros, aunque Sonia no lograra evitar el chapuzón.
Paco, portavoz de Besaneros durante todo el programa, ha sido también quien ha asumido la responsabilidad ante la última pregunta. Tras elegir Luna como tema, en vez de Siglo XXI, ha descubierto seis nombres entre las opciones. Cinco de ellos son astronautas que pisaron el satélite alguna vez.
El reto era evitar la respuesta incorrecta. Paco ha comenzado con la opción más segura: Neil Armstrong. “Menos mal”, ha respirado aliviado. Después, ha llegado lo realmente complicado. ¡No te pierdas el final en el vídeo!
