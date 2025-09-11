Te adelantamos los 5 momentos por los que vas a enamorarte de Mika en La Voz

Antena 3 LogoAntena3
La nueva temporada de La Voz arranca el 19 de septiembre en Antena 3 y lo hace con la incorporación de Mika al grupo de coaches. El cantante aterriza en el talent show de Antena 3 con ganas de emocionar y de descubrir voces únicas, pero también de conquistar al público con su personalidad arrolladora.

Celia Gil
Publicado:

El próximo viernes, 19 de septiembre, arranca la séptima temporada de La Voz. Una edición que contará con Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika como coaches de la nueva edición.

La nueva temporada de La Voz viene cargada de sorpresas y una de las más esperadas es la incorporación de Mikacomo coach. El cantante internacional, reconocido en todo el mundo por su estilo fresco y su voz inconfundible, debuta en el talent show de Antena 3 con muchas ganas de pasarlo bien y de contagiar su energía al público y a los concursantes.

Te adelantamos algunos de los momentazos que nos dará el cantante en esta nueva temporada de La Voz:

1. Dispuesto a todo por conquistar a los talents

Nada más que arranque la temporada, Mika va a dejar claro que está dispuesto a todo por conquistar a los talents… ¡incluso ponerse de rodillas! Tras quedar fascinado con la voz de una concursante, el coach no dudó en suplicarle desde el suelo que eligiera su equipo, protagonizando uno de los momentazos más divertidos y sorprendentes de la noche.

Mika se arrodilla por esta talent

2. Su espontaneidad en las Audiciones

El artista no dudará en levantarse, reír y bailar durante las Audiciones. Mika protagonizará momentos muy divertidos esta temporada y uno de ellos será cuando baile por todo lo alto 'Quédate' de Quevedo. ¡Momentazo!

Mika baila en La Voz

3. La complicidad con sus compañeros

El artista ha encajado perfectamente en este nuevo grupo de coaches y aunque ya conocíamos su relación con Pablo López no dudará en emplear las mejores armas para llevarse a los mejores artistas.

Mika

4. Su divertida aventura con el castellano... ¡y los acentos!

El aprendizaje del castellano está siendo toda una aventura para Mika. El coach se ha preparado durante tres meses para entenderlo todo, pero reconoce que todavía hay palabras que se le escapan… ¡y ni hablar de los acentos! Por eso, no duda en preguntar a sus compañeros constantemente, dejando momentos divertidos y entrañables en el plató.

Mika

5. El público se rinde a su lado más divertido y cercano

Su naturalidad, espontaneidad y sentido del humor convertirán a Mika en uno de los coaches más queridos por el público desde el primer momento. Cada aparición suya en el plató se transforma en un momento divertido y cercano que conquista a todos.

Pablo López, Malú y Sebastián Yatra solo tiene palabras de agradecimiento por vivir esta experiencia con el artista.

Mika

Con su carisma y su visión de la música, Mika promete ser una de las grandes sorpresas de la temporada.

¡El 19 de septiembre, no te pierdas la nueva temporada de La Voz en Antena 3!

