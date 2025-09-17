¿Cantar flamenco? Mika desvela su mayor reto en La Voz y nos muestra su lado más personal

Mika debuta este año como coach en La Voz 2025 y lo hace con la energía y el entusiasmo que lo caracterizan. El artista asegura sentirse encantado con la experiencia y reconoce que España se ha convertido en un lugar muy especial para él: “Me gusta España, su cultura musical. He tenido la suerte de formar una amistad con Pablo y también es un reto hablar una lengua nueva”.

Las Audiciones a ciegas son para él una mezcla de nervios y emoción: “Es un momento delicioso, y el momento preferido del programa”, confiesa. Aunque ya participó la temporada pasada como asesor de Pablo López, vivir esta edición como coach es para Mika un reto completamente nuevo.

En la entrevista, Mika no dudó en mostrar su espontaneidad protagonizando uno de los momentos más divertidos al enseñar cómo toca las palmas. Pero también dejó claro que está dispuesto a todo para conseguir a los mejores talents: “Estoy dispuesto hasta casarme”, bromeó entre risas.

Eso sí, el coach admite que no siempre es fácil perder a un concursante frente a sus compañeros: “Duele mucho, pero lo hacen siempre conmigo sin necesidad de bloquearme porque hablan muy bien”, comentó con sinceridad.

Además, Mika confesó cuál es su gran desafío dentro del programa: atreverse con el flamenco y cantarlo con Malú. ¿Será esta la temporada en la que lo veamos cantar este género sobre el escenario de La Voz?

Con su frescura, humor y autenticidad, Mika promete ser uno de los grandes protagonistas de La Voz 2025, una temporada que ya apunta a ser la más sorprendente de la historia del talent show. ¡El viernes gran estreno en Antena 3!