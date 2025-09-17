"Se emplea para ganar el programa": Yatra confiesa su as bajo la manga para las Audiciones a ciegas

Este viernes, La Voz vuelve por todo lo alto a Antena 3 y este año contará con Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra como coaches. Los cuatro lucharán por encontrar a la mejor voz de nuestro país e intentarán no dejar escapar a los mejores talents en las Audiciones a ciegas.

Antes del gran estreno, hemos querido someter a los coaches a un pequeño test para averiguar quién es el que mejor conoce las normas de La Voz. ¿Cuántos bloqueos tienen? ¿En qué consiste un superbloqueo? Estas son aslgunas de las preguntas que han tenido qeu responder.

"No sé si matemáticamente se puede, pero creo que un día vamos a llegar a la opción de volver a darnos la vuelta los cuatro y se irá a casa el chaval que está cantando", ha bromeado Pablo López al recordar todas las opciones de bloqueo que tienen.

Con respecto al Megabloqueo, que te garantiza que el talent que quieras te pueda elegir solo a ti, Sebastián Yatra tiene claro que "bien utilizado se emplea para ganar el programa". ¡Disfruta del test completo y escucha todo lo que nos han contado los coaches en el vídeo de arriba!