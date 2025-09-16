Sebastián Yatra promete emoción y magia en su debut como coach de La Voz: "Este programa me cambió la vida"

Sebastián Yatra llega a La Voz 2025 con la misma frescura y energía que lo caracterizan. Tras su paso por La Voz Kids, el artista colombiano debuta como coach en la versión de adultos con un objetivo claro: disfrutar de la experiencia y luchar por hacerse con las mejores voces de la edición.

El cantante no esconde su emoción por formar parte del formato: “Es un programa que yo amo muchísimo y La Voz me cambió la vida”, confiesa. Su primera experiencia en el formato fue en La Voz de Colombia hace más de siete años. Para él, estar en el programa de Antena 3 es una oportunidad única: “Es muy bonito estar aquí y ser parte de la oportunidad que se le da a muchas personas”, asegura.

Las Audiciones a ciegas son, para Yatra, uno de los momentos más especiales: “La vivo con muchas emociones porque hay momentos de todo tipo. Es un momento muy especial para compartir con los otros coaches, me siento muy vivo”.

Además, el artista confiesa que está dispuesto a todo por conquistar a los talents que le enamoren, incluso a utilizar el megabloqueo: “Si hay alguien que quiero conseguir sí o sí, lo usaré”. Su mayor reto, explica, será “guiar a personas que quizás tengan más experiencia o más años que yo soñando con esto”.

Yatra también desveló qué canción elegiría si tuviera que audicionar: 'Cómo mirarte', su primer gran éxito, que además fue la primera canción que escuchó en una Audición a ciegas en Colombia y que se hizo viral en todo el mundo.

Con su sensibilidad, cercanía y emoción, Sebastián Yatra promete ser uno de los grandes protagonistas de La Voz 2025.