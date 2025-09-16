Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Sebastián Yatra promete emoción y magia en su debut como coach de La Voz: "Este programa me cambió la vida"

El viernes arranca la nueva temporada de La Voz en Antena 3 donde el artista colombiano se estrena en la versión de adultos de La Voz cargado de ilusión y con muchas ganas de ganar. Para Yatra, estar en el programa es una oportunidad única y promete darlo todo tal y cómo nos ha contado en esta entrevista.

Sebastián Yatra

Publicidad

Celia Gil | Guillermo Espeso
Publicado:

Sebastián Yatra llega a La Voz 2025 con la misma frescura y energía que lo caracterizan. Tras su paso por La Voz Kids, el artista colombiano debuta como coach en la versión de adultos con un objetivo claro: disfrutar de la experiencia y luchar por hacerse con las mejores voces de la edición.

El cantante no esconde su emoción por formar parte del formato: “Es un programa que yo amo muchísimo y La Voz me cambió la vida”, confiesa. Su primera experiencia en el formato fue en La Voz de Colombia hace más de siete años. Para él, estar en el programa de Antena 3 es una oportunidad única: “Es muy bonito estar aquí y ser parte de la oportunidad que se le da a muchas personas”, asegura.

Las Audiciones a ciegas son, para Yatra, uno de los momentos más especiales: “La vivo con muchas emociones porque hay momentos de todo tipo. Es un momento muy especial para compartir con los otros coaches, me siento muy vivo”.

“Es muy bonito estar aquí y ser parte de la oportunidad que se le da a muchas personas”

Sebastián Yatra

Además, el artista confiesa que está dispuesto a todo por conquistar a los talents que le enamoren, incluso a utilizar el megabloqueo: “Si hay alguien que quiero conseguir sí o sí, lo usaré”. Su mayor reto, explica, será “guiar a personas que quizás tengan más experiencia o más años que yo soñando con esto”.

Yatra también desveló qué canción elegiría si tuviera que audicionar: 'Cómo mirarte', su primer gran éxito, que además fue la primera canción que escuchó en una Audición a ciegas en Colombia y que se hizo viral en todo el mundo.

Con su sensibilidad, cercanía y emoción, Sebastián Yatra promete ser uno de los grandes protagonistas de La Voz 2025.

Vanesa Martín, David Bisbal o Taburete nos dan sus propósitos para este 2025: "Vivir con intensidad y conciencia"

Bisbal
Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Rodri pasa de 0 a 1.000 euros en un segundo: “¡Qué difícil esta tirada que has hecho!”

Rodri pasa de 0 a 1.000 euros en un segundo: “¡Qué difícil esta tirada que has hecho!”

Activista pro Palestino

Héctor Grad, organizador del boicot a la Vuelta Ciclista a España: "Nadie esperó a Pedro Sánchez"

Merluza rebozada con mahonesa verde

Merluza rebozada con mahonesa verde, la receta saludable de Karlos Arguiñano

Arguiñano, sobre el salteado de judías verdes con setas: "Es increíble el platazo que nos hemos marcado en media hora"
Para 4 personas

Arguiñano, sobre el salteado de judías verdes con setas: "Es increíble el platazo que nos hemos marcado en media hora"

Paloma Tejero, Alcaldesa de Pozuelo
Centro de migrantes

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, tras la decisión de cerrar el centro de acogida de extranjeros: "Avisamos al Ministerio"

Carlos Alsina
'Al Otro Lado'

Carlos Alsina analiza los efectos acaparadores del boicot a Israel del Gobierno: "No hay novedades en los otros grandes asuntos"

El periodista y director del programa de radio Onda Cero analizaba las últimas manifestaciones del Gobierno respecto a Israel. El embargo de armas y el boicot al país que quieren fuera de las competiciones deportivas y eventos culturales.

Sebastián Yatra
Entrevista

Sebastián Yatra promete emoción y magia en su debut como coach de La Voz: "Este programa me cambió la vida"

El viernes arranca la nueva temporada de La Voz en Antena 3 donde el artista colombiano se estrena en la versión de adultos de La Voz cargado de ilusión y con muchas ganas de ganar. Para Yatra, estar en el programa es una oportunidad única y promete darlo todo tal y cómo nos ha contado en esta entrevista.

La vida sin cobertura

“Mira, una rayita”: así se vive sin fijo, ni móvil, ni internet

rifirrafe

Rifirrafe entre Pilar Rodríguez Losantos y Arsenio Escolar, por la supuesta la estrategia "oportunista" de Pedro Sánchez con Israel

Baja

Empleada en contra de las bajas médicas por una operación estética: "Yo me operé el pecho en mis vacaciones"

Publicidad