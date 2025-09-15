“Me mata que me quiten un talent, me parte en dos”: Malú, lista para la nueva temporada de La Voz

Malú vuelve este año a La Voz 2025 con la misma ilusión y pasión de siempre. La cantante asegura que el formato sigue siendo un espacio único para descubrir nuevas voces: “Es un formato muy bonito, es un lugar en el que se le da muchas oportunidades a muchos artistas”, asegura en esta entrevista.

La coach confiesa que, lejos de perder fuerza con el paso de las ediciones, cada temporada le motiva más: “Cada año me emociono y me motiva más venir”. Y lo hace con la determinación de luchar por los mejores talents, a los que quiere acompañar en su crecimiento sobre el escenario.

“Me mata, me parte en dos. Directamente les bloqueo”

Malú reconoce que vive las Audiciones a Ciegas con especial intensidad, sintiendo incluso los nervios de los concursantes: “Hay veces que tú estás notando que están nerviosos, y ese vibrato es por nervios más que por calidad vocal”.

La cantante admite que está dispuesta a todo con tal de conseguir a los artistas que le emocionan: “Son unas herramientas que gastamos bastante rápido”, dice en referencia a las estrategias del programa. Y cuando le arrebatan un talent, no lo esconde: “Me mata, me parte en dos. Directamente les bloqueo”.

Para ella, ser coach significa mucho más que pulsar un botón. “Ser coach es conseguir que se suban al escenario tranquilos, algo muy complicado. Cantan muy bien y tienen mucha calidad”, afirma. Por eso, uno de sus principales objetivos es sencillo pero fundamental: “Conseguir que respiren y disfruten del momento”.

Malú también se moja sobre los temas que le gustaría compartir con sus compañeros en el escenario: con Pablo López elegiría 'El gato', con Mika se atrevería con “Relax” y con Sebastián Yatra cantaría “Tacones rojos”.

Con su experiencia, sensibilidad y carácter, Malú promete dar mucho juego en La Voz 2025, una edición que vuelve cargada de emoción, talento y sorpresas.