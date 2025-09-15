Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

“Me mata que me quiten un talent, me parte en dos”: Malú, lista para la nueva temporada de La Voz

La coach regresa al formato que se estrena este viernes en Antena 3 con muchas novedades y dispuesta a todo por conseguir a los mejores artistas.

Malú, coach de La Voz

Publicidad

Malú vuelve este año a La Voz 2025 con la misma ilusión y pasión de siempre. La cantante asegura que el formato sigue siendo un espacio único para descubrir nuevas voces: “Es un formato muy bonito, es un lugar en el que se le da muchas oportunidades a muchos artistas”, asegura en esta entrevista.

La coach confiesa que, lejos de perder fuerza con el paso de las ediciones, cada temporada le motiva más: “Cada año me emociono y me motiva más venir”. Y lo hace con la determinación de luchar por los mejores talents, a los que quiere acompañar en su crecimiento sobre el escenario.

“Me mata, me parte en dos. Directamente les bloqueo”

Malú

Malú reconoce que vive las Audiciones a Ciegas con especial intensidad, sintiendo incluso los nervios de los concursantes: “Hay veces que tú estás notando que están nerviosos, y ese vibrato es por nervios más que por calidad vocal”.

La cantante admite que está dispuesta a todo con tal de conseguir a los artistas que le emocionan: “Son unas herramientas que gastamos bastante rápido”, dice en referencia a las estrategias del programa. Y cuando le arrebatan un talent, no lo esconde: “Me mata, me parte en dos. Directamente les bloqueo”.

Malú, coach de La Voz

Para ella, ser coach significa mucho más que pulsar un botón. “Ser coach es conseguir que se suban al escenario tranquilos, algo muy complicado. Cantan muy bien y tienen mucha calidad”, afirma. Por eso, uno de sus principales objetivos es sencillo pero fundamental: “Conseguir que respiren y disfruten del momento”.

Malú también se moja sobre los temas que le gustaría compartir con sus compañeros en el escenario: con Pablo López elegiría 'El gato', con Mika se atrevería con “Relax” y con Sebastián Yatra cantaría “Tacones rojos”.

Con su experiencia, sensibilidad y carácter, Malú promete dar mucho juego en La Voz 2025, una edición que vuelve cargada de emoción, talento y sorpresas.

Vanesa Martín, David Bisbal o Taburete nos dan sus propósitos para este 2025: "Vivir con intensidad y conciencia"

Bisbal
Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Malú, coach de La Voz

“Me mata que me quiten un talent, me parte en dos”: Malú, lista para la nueva temporada de La Voz

Madre Carme Chacón

La madre de Carme Chacón recuerda el día de su muerte: "Vuelvo a ese momento todos los días"

Madre Carme Chacón

Habla la madre de Carme Chacón ocho años después de su muerte: "Nos dijeron que podía morir como quien apaga un interruptor"

Antonio
Nos lo cuenta

Dieron por muerta a la madre de Antonio por error: "En el banco me dijeron que llevaba meses sin recibir la pensión"

Estafa de la falsa oferta de trabajo
¡Cuidado!

La estafa de la falsa oferta de trabajo con la que te roban los datos y el dinero: "Usaron mi identidad para cometer delitos"

Educadora social
Última hora

Compañera de la educadora social agredida en Huelva: "¿Cuántos más tienen que morir para que se tomen medidas?"

Una educadora social ha terminado hospitalizada después de que uno de los menores del centro en el que trabajaba le hiciera un mataleón. Hoy, su compañera y amiga nos cuenta cómo se encuentra.

Elías, ex narcotraficante
Mi vida como narcotraficante

El duro testimonio de un exnarcotraficante: "Es un mundo cruel, solo importa el dinero"

Con apenas 19 años Elías entro en el narcotráfico, lo que comenzó como una amistad en una discoteca terminó convirtiéndose en una carrera criminal. Elías nos cuenta como funcionan estas organizaciones criminales y como consiguió salir del narcotráfico.

Familiares detenido Cieza, Murcia

La indignación de una familia por una presunta agresión policial: "Cuando salgan por la puerta, chafarles la cabeza con un martillo"

Bibiana Fernández, encantada con los candidatos de Encarna:” Yo aquí no me voy de vacío”

Bibiana Fernández, encantada con los candidatos de Encarna:” Yo aquí no me voy de vacío”

Laura García, portavoz Jupol

Laura García, portavoz de JUPOL, sobre el dispositivo de La Vuelta: "Recibieron órdenes estrictamente políticas, algo inaudito y muy grave"

Publicidad