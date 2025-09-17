Antena 3 LogoAntena3
A qué hora y dónde ver La Voz 2025: todo lo que necesitas saber antes del estreno

Este viernes, llega a Antena 3 una nueva edición del programa presentado por Eva González que contará este año con cuatro grandes estrellas como coaches: Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra.

A qué hora y dónde ver La Voz 2025: todo lo que necesitas saber antes del estreno

Patri Bea
Una nueva edición de La Voz llega este viernes a Antena 3. A partir de las 22:00h, Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra, los cuatro coaches de este año, intentarán encontrar a la mejor voz de este país en unas apasionantes Audiciones a ciegas.

Un año más, Eva González estará al frente del formato y acompañará a los familiares de los talents en una sala aparte mientras ellos se enfrentan a la primera fase del programa. Ya os adelantamos que volverá a emocionarse en más de una ocasión.

Los cuatro nos han confesado que tienen muchas ganas de encontrarse con grandes y diferentes voces y están dispuestos a hacer cualquier cosa para llevarse a los talents que más les llamen la atención a sus equipos. ¡Se avecina tormenta entre los coahes!

Coaches de La Voz

Las novedades de este año

Los coaches contarán con nuevas herramientas para hacerse con sus talents favoritos. Ya no solo podrán bloquear a compañeros, si no que podrán usar el botón del Megabloqueo, con el que se garantizarán que la voz que quieren entre en su equipo.

Si un talent termina su actuación, ninguno ha pulsado el botón y acto seguido se echan las manos en la cabeza al ver la oportunidad que han dejado pasar, los coaches podrán usar el Botón del Arrepentimiento para rescatarlo para su equipo.

El Llego y canto será otra de las grandes novedades de la edición. Varios aspirantes llegarán a los estudios de La Voz sin saber lo que les espera, engañados por un familiar, y se enfrentarán de improviso a las Audiciones a ciegas.

La Voz 2025

Emoción, diversión, talento y grandes sorpresas es lo que nos espera en esta nueva edición de La Voz. Te esperamos el viernes, a partir de las 22:00h en Antena 3. Y si no puedes esperar... ¡adelántate en atresplayer!

