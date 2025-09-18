"¡Qué pasada!": Susana cae en el gajo de los mil euros, multiplica por dos y resuelve por un dineral

Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 18 de septiembre

Pocas veces ocurren tiradas como estas, de forma consecutiva y con un resultado tan espectacular como el de Susana, en La ruleta de la suerte.

Lo que ha tenido Susana hoy es suerte, y lo demás es tontería. La concursante del atril amarillo ha dejado a todos impresionados panel tras panel.

Si ya en el primer panel la hemos visto resolviendo por 800 eurazos, y en la Triple Prueba de Velocidad llevándose otros 600 euros, en este panel se ha terminado de coronar, ¡y de qué manera!

Susana comienza una carrera de fondo en La ruleta: “¡Vaya primer marcador!”

La concursante del atril amarillo ha tirado de La ruleta sin mirar cayendo en el gajo de los mil euros. Pero es que, acto seguido, en la siguiente tirada ha caído en el gajo que multiplica por dos lo acumulado en el atril y ha terminado resolviendo.

Un momento mágico que respira suerte y alegría, y que no te puedes perder. ¡Qué maravilla!

La concursante no sabe lo que le espera durante todo el programa, solo que ya en el primer panel ha conseguido un marcador envidiable.

