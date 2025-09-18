Digna reconoce sus errores ante Damián: “Me arrepiento de haberme casado con don Pedro”

Digna acude a la casa grande para agradecer a Damián lo que ha hecho por su familia tras la recalificación de los terrenos. Allí, con sinceridad, le confiesa que ha descubierto la verdadera cara de don Pedro y que él siempre tuvo razón.

La mujer admite que su marido la engañó desde el principio y asegura que se arrepiente profundamente de haberse casado con él. Sin embargo, también le revela que seguirá a su lado hasta su muerte, mientras entre ambos surge una intensa mirada que despierta viejas emociones.