Avance exclusivo de La Voz: la complicidad de Malú y Pablo López al escuchar el tema que canta este talent

Si hay algo que nos gusta en La Voz es ver a los talents subirse al escenario y cantar una canción de uno de los coaches. Eso es justo lo que viviremos mañana con Dani, el talent que llega al escenario de La Voz con la ilusión de toda una vida dedicada a la música.

El joven escogerá una de las canciones más icónicas y emocionantes que se han escuchado en el programa: 'Ángel caído'. Un tema muy especial para Malú y Pablo López.

Este tema lo escribió Pablo López para la coach convirtiéndose en una de las canciones más especiales de su carrera. Los dos no podrán evitar miradas de complicidad al escuchar los acordes de la canción.

Este tema se convirtió en la elección perfecta para demostrar su talento y transmitir todo lo que siente a través de la música. Con una interpretación intensa y llena de sentimiento, Dani logró poner la piel de gallina al público y a los coaches desde el primer instante.

¿Conseguirá girar la silla de Mika, Pablo, Malú o Yatra? Mañana, gran estreno de La Voz en Antena 3.