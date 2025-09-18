Publicidad
Y ahora Sonsoles
Viudedad vitalicia en el punto de mira: Charo denuncia la reducción de su pensión tras toda una vida de trabajo
En España, dos millones y medio de personas reciben pensiones de viudedad. El debate sobre su carácter vitalicio se reabre con casos como el de Charo, que reclama justicia económica.
Charo, de 79 años, percibe 1.400 euros de pensión de viudedad y 900 euros de jubilación, aunque esta última se le ha visto reducida en 200 euros. Denuncia que no se tienen en cuenta las necesidades reales de las personas viudas.
El testimonio de Charoen Y ahora Sonsoles ha reavivado la discusión sobre la viudedad vitalicia en nuestro país. Luis Garvía, experto en economía, analiza cuánto cuesta cada año mantener estas pensiones, que suponen un apoyo fundamental para millones de hogares.