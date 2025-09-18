EN SU REGRESO A LAS REDES SOCIALES
Cristina Pedroche reflexiona en una carta sobre su segunda maternidad: "No sabía cómo iba a poder criar a dos hijos"
Isai, el segundo hijo de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, llegaba al mundo hace apenas dos meses y ahora, la presentadora hacía una reflexión sobre todo lo positivo que le ha aportado esta segunda maternidad.
Hace tan solo dos meses que Cristina Pedroche se convirtió en madre por segunda vez junto a su marido, Dabiz Muñoz. Dos meses en los que ha preferido mantenerse al margen de la vida pública disfrutando totalmente de sus hijos Laia e Isai.
Pero después de este tiempo de desaparición, Pedroche volvía hace unos días a las redes sociales para explicar que se había "cogido unos días" con la intención de "estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos".
Tras esto, la presentadora volvía a la carga con sus publicaciones habituales en las que grita a los cuatro vientos el amor que siente por su marido Dabiz Muñoz diciéndole "eres mi todo" y también otras donde hablaba de cómo es ahora su vida siendo mamá de dos e incluso que había retomado la lectura.
Una carta a su segundo hijo
Aprovechando que se cumplían dos meses del nacimiento del pequeño Isai, la presentadora también decidía hacer una reflexión en Instagram y dedicarle a su segundo hijo una bonita carta donde expresa lo que le ha enseñado en tan solo dos meses de vida.
"Dos meses ya. Dos meses desde la primera vez que te vi. Que te toqué. Que te olí. Que te besé. Dos meses desde que cambiaste mi mundo. Dos meses de amor a raudales. Dos meses de una nueva vida. La tuya y la mía", empieza.
Y continúa con una bonita conclusión sobre la doble maternidad que está viviendo: "Antes no sabía cómo iba a poder criar a dos hijos con tan poca diferencia de edad. Ahora no sé cómo he podido vivir tanto tiempo sin ti. Me completas y me sacas brillo".
"Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Junto a tu hermana y a tu padre. No puedo ser más feliz. Dos meses en los que me nazco de amor. Felices dos meses para ti, para mí y para nuestra preciosa familia".
