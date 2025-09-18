PSOE-GOBIERNO
Los nuevos pronósticos de Susana Díaz, por la situación actual del PSOE y el Gobierno: "No se va a agotar la legislatura"
La senadora del Partido Socialista ha analizado en Espejo Público la delicada situación en que se encuentra el bloque de Gobierno en lo referente a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Las discrepancias ideológicas entre PSOE y Junts condiciona el sorprendente análisis de Susana Díaz.
El nuevo episodio de las negociaciones entre el PSOE y Junts, con los presupuestos como trasfondo centra parte de la actualidad política. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha viajado para reunirse y negociar con Carles Puigdemont, en un primer momento se pensaba que a Suiza, pero el secretismo ha despistado a la prensa. La mesa abordaba los desencuentros entre ambos partidos y el panorama que se plantea.
Reuniones que llevan a engaño
Susana Díaz comenzaba con una advertencia a pesar de los hechos: "Si queremos nos engañamos".
La expresidenta de la Junta de Andalucía ponía de manifiesto que esas discrepancias, las negociaciones y los acuerdos - y desacuerdos - entre el PSOE y Junts, en los que se sostiene el Ejecutivo, a su entender suponen "una muerte a pellizcos" para su formación.
"No hay una mayoría de izquierdas"
"Hay una mayoría endiablada"
Al mismo tiempo que lamentaba lo que a no reconocen abiertamente otros compañeros de partido, que es que en el Congreso de los Diputados no existe una mayoría de fuerzas progresistas, la política socialista parafraseaba a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para hacer un vaticinio sobre sus adversarios: "Son tres derechas que tarde o temprano se iban a poner de acuerdo".
Partidos en modo electoral: "¿Cuánto queda?"
Advertía Susana que varias fuerzas políticas, "incluso a la izquierda", enfocan y utilizan los acontecimientos de la actualidad política, para tratar de obtener rédito ante unas próximas Elecciones Generales: "Todo el mundo está ya en campaña", expresaba.
La senadora por último lanzaba una pregunta al aire sobre el tiempo que restaría de legislatura, dando por sentado que no se conseguirá llevar a término y que habrá un adelanto electoral: "¿Cuánto queda? Porque no se va a agotar la legislatura".
