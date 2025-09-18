Investigación
Alquiler de habitaciones, a precio de vivienda: “650 euros, cinco personas"
Cada vez es más complicado poder encontrar un piso asequible para la mayoría de los bolsillos, lo que lleva a la gente a vivir en habitaciones. Sin embargo, su precio supera en ocasiones el de una vivienda completa.
Uno de los principales problemas que afronta España es la vivienda. No solo es complicado comprar, sino que alquilar se hace misión imposible. Tanto para un apartamento completo, como para una simple habitación.
Los precios no han parado de aumentar desde hace un par de años y a día de hoy puedes encontrar dormitorios más caros que un pisto entero. El precio medio supera los 500 euros al mes en toda España.
En Y ahora Sonsoles hemos podido averiguar que en Barcelona hay incluso habitaciones cuyo alquiler ronda más de mil euros al mes y hemos contado con Luis Garvía, experto en economía.
Hemos conocido el caso de Martín Fernández que ha señalado que paga 650 euros al mes por una habitación, en un piso que comparte con 5 personas: "A mi propietario ni lo conozco".
Susana Uribarri ha querido intervenir a favor de los propietarios: "No son una ONG", algo que ha rebatido el resto de colaboradores que debatían el tema.
