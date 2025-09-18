Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Investigación

Alquiler de habitaciones, a precio de vivienda: “650 euros, cinco personas"

Cada vez es más complicado poder encontrar un piso asequible para la mayoría de los bolsillos, lo que lleva a la gente a vivir en habitaciones. Sin embargo, su precio supera en ocasiones el de una vivienda completa.

alquiler

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Uno de los principales problemas que afronta España es la vivienda. No solo es complicado comprar, sino que alquilar se hace misión imposible. Tanto para un apartamento completo, como para una simple habitación.

Los precios no han parado de aumentar desde hace un par de años y a día de hoy puedes encontrar dormitorios más caros que un pisto entero. El precio medio supera los 500 euros al mes en toda España.

En Y ahora Sonsoles hemos podido averiguar que en Barcelona hay incluso habitaciones cuyo alquiler ronda más de mil euros al mes y hemos contado con Luis Garvía, experto en economía.

Hemos conocido el caso de Martín Fernández que ha señalado que paga 650 euros al mes por una habitación, en un piso que comparte con 5 personas: "A mi propietario ni lo conozco".

Susana Uribarri ha querido intervenir a favor de los propietarios: "No son una ONG", algo que ha rebatido el resto de colaboradores que debatían el tema.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

sd

Aparece el menor fugado de casa, junto a un adulto: hablamos con su padre

a

Una madre mata a su hija discapacitada: “Para juzgar a una persona, hay que conocer su mochila"

Mika

"Es una caja de sorpresas": así definen Pablo, Yatra y Malú a Mika en su estreno como coach de La Voz

alquiler
Investigación

Alquiler de habitaciones, a precio de vivienda: “650 euros, cinco personas"

cucurella
Autismo

Pau tiene autismo, igual que el hijo de Cucurella: "No hace excepciones"

fallos en las pulseras telemáticas
Medidas de Protección

Error informático desconecta las pulseras a maltratadores y deja desprotegidas a cientos de víctimas

Un fallo durante el traspaso de la concesión del sistema de pulseras telemáticas ha interrumpido la geolocalización y las alertas. Mujeres que confiaban su seguridad a ese dispositivo viven hoy con miedo y sin la advertencia que puede salvarles la vida mientras las autoridades trabajan contrarreloj para restablecer el servicio.

Boda narco marroquí
Polémica Boda

La escandalosa y lujosa boda de 'El Rifeño', narco que tiene en alerta a Europa: armas, disparos, 34 detenidos y huida de los novios por España

La policía de varios países está en alerta tras la celebración de la boda de Moussa Azghanghan, alias 'El Rifeño'. Las autoridades buscan a este joven marroquí por tráfico de hachís, asesinato y delitos fiscales. Los gendarmes marroquís tuvieron que intervenir en los festejos, que costaron siete millones de euros.

"¡Qué pasada!": Susana cae en el gajo de los mil euros, multiplica por dos y resuelve por un dineral

"¡Qué pasada!": Susana cae en el gajo de los mil euros, multiplica por dos y resuelve por un dineral

Carlos Larrañaga

Los amores de Carlos Larrañaga hoy en Y ahora Sonsoles, a partir de las 17:00h

PSOE FINANCIACIÓN ILEGAL

Susana Díaz no pone la mano en el fuego por la financiación ilegal del PSOE: "Tampoco me esperaba lo de Cerdán"

Publicidad