Bizcocho de acelgas y frutos secos, de Karlos Arguiñano: "En solo 10 minutos tienes todo preparado"

Puedes añadir a este bizcocho otras especias, como pimienta de Jamaica u otras semillas, como las de lino. En cuanto a los frutos secos, puedes sustituir los anacardos por otros: avellanas, nueces…

Ingredientes, para 4-6 personas

200 g de acelgas enteras

200 g de azúcar

3 huevos

170 g de harina de repostería

16 g de levadura química

70 g de mantequilla a punto de pomada + 10 g para el molde

50 g de anacardos

40 ml de orujo

Ralladura de una naranja y un limón

2 cucharaditas de canela

2 cardamomos

1 cucharadita de jengibre en polvo

2 cucharaditas de semillas de amapola

Sal

Ingredientes Bizcocho de acelgas y frutos secos | antena3.com

Elaboración

Casca los huevos en el vaso de la batidora. Incorpora la mantequilla, el orujo, el azúcar, la ralladura de naranja y de limón, la canela, las semillas de los cardamomos y el jengibre. Limpia las acelgas, trocéalas y añádelas. Tritura bien y pasa todo a un bol.

Tritura bien y pasa todo a un bol | antena3.com

Agrega la harina y la levadura, los anacardos y las semillas de amapola. Mezcla bien con suaves movimientos envolventes.

Unta con mantequilla el interior del molde. Introduce la masa y distribúyela de modo homogéneo, si es necesario, empleando la espátula. Hornea (con el horno precalentado) a 170ºC, (con calor arriba y abajo) durante 50-55 minutos.

Agrega la harina y la levadura, los anacardos y las semillas de amapola | antena3.com

Retira el bizcocho del horno y deja que repose durante 10 minutos. Desmolda y deja enfriar sobre una rejilla. Sirve en porciones.

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