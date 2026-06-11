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Para 4-6 personas

Bizcocho de acelgas y frutos secos, de Karlos Arguiñano: "En solo 10 minutos tienes todo preparado"

Tan fácil como triturar, mezclar ingredientes ¡y al horno! Así es esta receta que le manda Lorena a Karlos Arguiñano desde Mogrio, Cantabria.

Bizcocho de acelgas y frutos secos, de Karlos Arguiñano: "En solo 10 minutos tienes todo preparado"

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Puedes añadir a este bizcocho otras especias, como pimienta de Jamaica u otras semillas, como las de lino. En cuanto a los frutos secos, puedes sustituir los anacardos por otros: avellanas, nueces…

Ingredientes, para 4-6 personas

  • 200 g de acelgas enteras
  • 200 g de azúcar
  • 3 huevos
  • 170 g de harina de repostería
  • 16 g de levadura química
  • 70 g de mantequilla a punto de pomada + 10 g para el molde
  • 50 g de anacardos
  • 40 ml de orujo
  • Ralladura de una naranja y un limón
  • 2 cucharaditas de canela
  • 2 cardamomos
  • 1 cucharadita de jengibre en polvo
  • 2 cucharaditas de semillas de amapola
  • Sal
Ingredientes Bizcocho de acelgas y frutos secos
Ingredientes Bizcocho de acelgas y frutos secos | antena3.com

Elaboración

Casca los huevos en el vaso de la batidora. Incorpora la mantequilla, el orujo, el azúcar, la ralladura de naranja y de limón, la canela, las semillas de los cardamomos y el jengibre. Limpia las acelgas, trocéalas y añádelas. Tritura bien y pasa todo a un bol.

Tritura bien y pasa todo a un bol
Tritura bien y pasa todo a un bol | antena3.com

Agrega la harina y la levadura, los anacardos y las semillas de amapola. Mezcla bien con suaves movimientos envolventes.

Unta con mantequilla el interior del molde. Introduce la masa y distribúyela de modo homogéneo, si es necesario, empleando la espátula. Hornea (con el horno precalentado) a 170ºC, (con calor arriba y abajo) durante 50-55 minutos.

Agrega la harina y la levadura, los anacardos y las semillas de amapola
Agrega la harina y la levadura, los anacardos y las semillas de amapola | antena3.com

Retira el bizcocho del horno y deja que repose durante 10 minutos. Desmolda y deja enfriar sobre una rejilla. Sirve en porciones.

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