Para 4-6 personas
Bizcocho de acelgas y frutos secos, de Karlos Arguiñano: "En solo 10 minutos tienes todo preparado"
Tan fácil como triturar, mezclar ingredientes ¡y al horno! Así es esta receta que le manda Lorena a Karlos Arguiñano desde Mogrio, Cantabria.
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Puedes añadir a este bizcocho otras especias, como pimienta de Jamaica u otras semillas, como las de lino. En cuanto a los frutos secos, puedes sustituir los anacardos por otros: avellanas, nueces…
Ingredientes, para 4-6 personas
- 200 g de acelgas enteras
- 200 g de azúcar
- 3 huevos
- 170 g de harina de repostería
- 16 g de levadura química
- 70 g de mantequilla a punto de pomada + 10 g para el molde
- 50 g de anacardos
- 40 ml de orujo
- Ralladura de una naranja y un limón
- 2 cucharaditas de canela
- 2 cardamomos
- 1 cucharadita de jengibre en polvo
- 2 cucharaditas de semillas de amapola
- Sal
Elaboración
Casca los huevos en el vaso de la batidora. Incorpora la mantequilla, el orujo, el azúcar, la ralladura de naranja y de limón, la canela, las semillas de los cardamomos y el jengibre. Limpia las acelgas, trocéalas y añádelas. Tritura bien y pasa todo a un bol.
Agrega la harina y la levadura, los anacardos y las semillas de amapola. Mezcla bien con suaves movimientos envolventes.
Unta con mantequilla el interior del molde. Introduce la masa y distribúyela de modo homogéneo, si es necesario, empleando la espátula. Hornea (con el horno precalentado) a 170ºC, (con calor arriba y abajo) durante 50-55 minutos.
Retira el bizcocho del horno y deja que repose durante 10 minutos. Desmolda y deja enfriar sobre una rejilla. Sirve en porciones.
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