Esta tarde en Y ahora Sonsoles, resolvemos todas las incógnitas de los últimos y polémicos días de 'El Risitas'

Juan Joya Borja, conocido como 'El Risitas', fue un conocido humorista al que le acompañó la famosa muletica de: "Cuñaaao". Sin embargo, hace cinco años, fallecía envuelto en polémicas que hoy por fin resolvemos.

Sus últimos días de vida estuvieron supuestamente teñidos de soledad y abandono. Según los rumores, 'El Risitas' falleció prácticamente en la indigencia y habiendo perdido todo el dinero que ganó en televisión.

Hoy, su sobrino se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para resolver todas las incógnitas que rodean la muerte de 'El Risitas'. ¿Qué le ocurrió realmente? ¡Todas las respuestas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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