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Mejores momentos | 28 de julio

El bote se convierte en la peor pesadilla de Pedro: “¡No me lo puedo creer!”

El concursante ha peleado hasta el final por conseguir el bote gracias a los ánimos de Jorge Fernández, pero ha terminado resolviendo por 387 euros.

El bote se convierte en la peor pesadilla de Pedro: “¡No me lo puedo creer!”

El bote se convierte en la peor pesadilla de Pedro: “¡No me lo puedo creer!”

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Marta Jorge
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Este panel con bote de La ruleta de la suerte ha empezado a jugarlo Pedro, que ha luchado hasta el final por conseguir el bote. Incluso, ahora sí, ha hecho caso al público, pero la puntería se le ha resistido con el gajo dorado.

Ha ido proponiendo letras y sumando dinero al bote y al marcador con mucha tranquilidad hasta que ha llegado el momento de apuntar al bote. “Tengo una tirada terrible para el bote”, ha dicho, y aunque Jorge Fernández le ha intentado animar, la tirada del concursante no ha sido del todo acertada.

Pedro tenía la opción de resolver, pero solamente cayendo en el bote podía pasar a la Gran Final, así que, después de los consejos del presentador, ha intentado tirar una vez más, pero no lo ha conseguido. Jorge Fernández no se ha dado por vencido y ha seguido animándole. Además, el concursante tenía el comodín, así que, ¡podía tirar con mucha más tranquilidad!

Sin embargo, el bote se le estaba resistiendo demasiado y Pedro ya lo estaba viendo imposible. El presentador ha hecho un último esfuerzo por animarle: “No pierdes nada”. Pedro se ha llevado un premio valorado en 580 euros y eso le ha animado para tirar una última vez en la que la tirada ya parecía la definitiva, pero… en el último segundo ha caído en la mitad y ya no le ha quedado más remedio que resolver. “No me lo puedo creer”, el presentador se ha quedado muy decepcionado. Vuelve a ver este momento en el vídeo de arriba.

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