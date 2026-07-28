Juanjo Puigcorbé llega a Ágata y Lola para interpretar a Pablo Montero: "Es sospechoso de asesinato"

En el cuarto capítulo de Ágata y Lola contaremos con un cameo de lujo, el de Juanjo Puigcorbé, un conocido actor que ya ha pasado por exitosas series de Atresmedia como Sueños de libertad o Entre Tierras.

El intérprete dará vida a Pablo Montero, un exitoso escritor de novela negra que acaba de recibir un importante premio de literatura, pero que se convertirá en sospechoso de asesinato. "¿Será el asesino? Lo veremos en el capítulo, no lo podemos decir", nos adelanta Juanjo Puigcorbé.

El actor nos ha contado que ha coincidido con parte del equipo de Ágata y Lola en otras ocasiones y le ha hecho mucha ilusión reencontrarse con ellos. "Son encantadores", ha recalcado. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre su participación en la serie dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas