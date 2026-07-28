Manuel, vecino de la Vall d'Uixó, pide ayuda tras perder su casa en el incendio: "Estamos solos"

Las llamas ya han arrasado unas 70.000 hectáreas en nuestro país. Las zonas más afectadas por los incendios siguen siendo Ávila, Toledo, Castellón y Madrid, donde continúan las labores de extinción.

Más de 170.000 personas se han visto afectadas por los incendios, que han causado desalojos en varios municipios, han calcinado viviendas y han arrasado con los recuerdos de miles de personas.

Pese a que el fuego aún continúa activo en varios focos y amenaza con descontrolarse aún más por la nueva ola de calor, parece que la noche ha sido "razonablemente positiva".

Aunque la situación mejora por momentos y varios municipios desalojados han comenzado la desescalada, algunos como la Vall d'Uixó ha sufrido consecuencias de las que será difícil recomponerse. Manuel, por ejemplo, es un vecino que ha perdido completamente su vivienda familiar.

Según nos cuenta, desde que su madre le avisó de que se estaba quemando el monte, el fuego llegó en cuestión de 10 minutos. Fueron ellos quienes se encargaron de desalojar a varios vecinos y trataron de hacer un cortafuegos, que para casos como el de su casa no fue suficiente.

"Estamos solos, no nos ayuda el Ayuntamiento porque no tiene fondos", afirma Manuel. Por eso, pide ayuda de cualquier tipo: "Cualquier ayuda es buena".

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