Esta noche, Sadakat decide el futuro del bebé de Mine: solo lo aceptará si es un niño

Sadakat ya tiene decidido qué ocurrirá con el bebé que espera Mine. La matriarca tiene una conversación con la joven en la que deja al descubierto cuáles son sus verdaderas intenciones.

Lo primero que quiere saber es el sexo del bebé. Mine, nerviosa, le pregunta qué pasará con ella, pero Sadakat le deja claro que todo dependerá del resultado. Si el bebé es una niña, asegura que no obligará a Cihan a casarse con Mine y tampoco permitirá que ella se quede en la mansión Albora. En ese caso, promete comprarle una casa aparte para que viva lejos de la familia, mientras Cihan podrá casarse "con una mujer pura capaz de darle un hijo varón".

Mine, sorprendida, no puede evitar responderle: "Es usted muy cruel". Sin embargo, la matriarca tampoco tiene palabras de compasión para ella y le recuerda que también es responsable de la situación: "Has concebido un bebé con un hombre casado. Ponte a rezar para que sea un niño".

Justo en ese momento llega Nare. Al verla hablando con Mine, se enfrenta a su madre y deja claro que esa mujer no tiene nada que hablar con su familia. Mientras Alya sigue ajena a esta conversación, Sadakat continúa moviendo todas las piezas para utilizar el embarazo de Mine en su guerra contra ella.

Esta noche, a las 23 horas, capitulazo de En tierra lejana. Ya disponible en atresplayer.

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