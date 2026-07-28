Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Los vecinos de Onda ven como las llamas se acercan cada vez más a sus casas

Los vecinos de Onda cada vez están más desesperados porque ven como las llamas se acercan poco a poco a sus casas. El problema es que en otras zonas, muchas viviendas ya se han convertido en cenizas, y eso dificulta el hacer caso a las medidas preventivas de las autoridades ya que los ciudadanos quieren colaborar.

Román

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha valorado de forma positiva la evolución de los incendios durante la última noche gracias a la labor incansable de los equipos de extinción. Aun así, el fuego continúa activo en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. Además, las previsiones apuntan a un aumento de las temperaturas y a fuertes rachas de viento, factores que podrían complicar las labores de extinción.

Por primera vez se ha declarado la situación operativa de nivel 3 por un incendio forestal, la máxima prevista en el Plan Estatal de Protección Civil. Se trata de la segunda ocasión en la que este nivel de emergencia se activa en España, después de que se declarara durante el apagón eléctrico.

En Onda, Castellón, Jovi Piquer observa con preocupación cómo el fuego desciende desde el monte hacia las viviendas. Los vecinos permanecen confinados por orden de las autoridades, que insisten en que no salgan de sus casas. Sin embargo, muchos aseguran sentirse desesperados al ver el avance de las llamas y consideran que los recursos desplegados son insuficientes, mientras ellos no pueden hacer nada para frenar el incendio.

Por su parte, el bombero forestal Román García recuerda que ningún ciudadano debe enfrentarse al fuego si no es un profesional y no dispone de los medios adecuados para combatirlo, ya que hacerlo supone un grave riesgo para su seguridad.

Sin embargo, ya hay personas que se han quedado sin viviendas a causa de las llamas, otros que no saben como están sus casas por estar confinados a causa de los incendios y otros muchos sienten la desesperación de no poder hacer nada ante la situación más que no salir de sus hogares.

|Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Román

Los vecinos de Onda ven como las llamas se acercan cada vez más a sus casas

Manuel

Manuel, vecino de la Vall d'Uixó, pide ayuda tras perder su casa en el incendio: "Estamos solos"

Edurne

Edurne recuerda entre lágrimas a su abuelo: “Disfrutaba tanto al verme en el escenario”

Santos Cerdán quiere ser camionero
SANTOS CERDÁN

Santos Cerdán, ¿de diputado a camionero?: "No ha trabajado nunca y no va a trabajar"

El Risitas
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, resolvemos todas las incógnitas de los últimos y polémicos días de 'El Risitas'

El rey Juan Carlos vuelve a Mallorca
REY JUAN CARLOS

Contradicción entre Casa Real y los paparazzi: ¿Cuánto tiempo y por qué ha estado el rey Juan Carlos en Mallorca?

Tras ocho años, el emérito vuelve al Palacio de Marivent, pero existen dudas sobre la duración de su estancia debido a un comunicado de Felipe y Letizia, que fueron los únicos que no acudieron al acto familiar.

Alcaldesa Casavieja
INCENDIOS ESPAÑA

"Es más importante que mis vecinos estén dentro que fuera": los alcaldes de los pueblos exigen devastados volver a casa

Los regidores de Navas del Rey, Pedro Bernardo, Piedralaves y Casavieja relatan en Espejo Público el drama de sus vecinos, desplazados desde hace días en polideportivos, y reclaman a la Comunidad de Madrid y al Estado que les permitan regresar cuanto antes

El bote se convierte en la peor pesadilla de Pedro: “¡No me lo puedo creer!”

El bote se convierte en la peor pesadilla de Pedro: “¡No me lo puedo creer!”

“Está bien no desistir”: Jorge Fernández felicita a María por su valentía, que consigue un panel de 1.450 euros

“Está bien no desistir”: Jorge Fernández felicita a María por su valentía, que consigue un panel de 1.450 euros

“Una se ha quedado afónica y todo”: el público se desespera con Pedro, que termina cayendo en la quiebra

“Una se ha quedado afónica y todo”: el público se desespera con Pedro, que termina cayendo en la quiebra

Publicidad