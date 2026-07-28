Los vecinos de Onda ven como las llamas se acercan cada vez más a sus casas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha valorado de forma positiva la evolución de los incendios durante la última noche gracias a la labor incansable de los equipos de extinción. Aun así, el fuego continúa activo en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. Además, las previsiones apuntan a un aumento de las temperaturas y a fuertes rachas de viento, factores que podrían complicar las labores de extinción.

Por primera vez se ha declarado la situación operativa de nivel 3 por un incendio forestal, la máxima prevista en el Plan Estatal de Protección Civil. Se trata de la segunda ocasión en la que este nivel de emergencia se activa en España, después de que se declarara durante el apagón eléctrico.

En Onda, Castellón, Jovi Piquer observa con preocupación cómo el fuego desciende desde el monte hacia las viviendas. Los vecinos permanecen confinados por orden de las autoridades, que insisten en que no salgan de sus casas. Sin embargo, muchos aseguran sentirse desesperados al ver el avance de las llamas y consideran que los recursos desplegados son insuficientes, mientras ellos no pueden hacer nada para frenar el incendio.

Por su parte, el bombero forestal Román García recuerda que ningún ciudadano debe enfrentarse al fuego si no es un profesional y no dispone de los medios adecuados para combatirlo, ya que hacerlo supone un grave riesgo para su seguridad.

Sin embargo, ya hay personas que se han quedado sin viviendas a causa de las llamas, otros que no saben como están sus casas por estar confinados a causa de los incendios y otros muchos sienten la desesperación de no poder hacer nada ante la situación más que no salir de sus hogares.

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