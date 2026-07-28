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Mejores momentos | 28 de julio

“Está bien no desistir”: Jorge Fernández felicita a María por su valentía, que consigue un panel de 1.450 euros

María ha sido ambiciosa en este panel y la jugada no le ha podido salir mejor, incluso Jorge Fernández le ha felicitado por su gran decisión.

“Está bien no desistir”: Jorge Fernández felicita a María por su valentía, que consigue un panel de 1.450 euros

“Está bien no desistir”: Jorge Fernández felicita a María por su valentía, que consigue un panel de 1.450 euros

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Marta Jorge
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Tras ganar la prueba de velocidad, María ha sido quien ha empezado a jugar en este nuevo panel de La ruleta de la suerte. La concursante ha ido destapando letras con mucha facilidad y ha seguido tirando muy decidida.

Tras unas cuantas tiradas, ha caído en el ‘X2’, que le ha venido de maravilla para colocarse con 600 euros. Ha tirado una vez más, y aunque tras optar por la ‘L’ ya ha visto claro el panel, parece que a la concursante le ha gustado mucho esto de tirar y ha vuelto a girar la ruleta.

“Yo tropiezo muchísimas veces con la misma piedra”, ha bromeado la concursante con Jorge Fernández haciendo referencia a un momento anterior del programa en el que arriesgarse tanto no le salió muy bien. Sin embargo, esta vez María ha estado muy acertada jugándosela: ha caído de nuevo en el ‘X2’ y se ha colocado con 1.450 euros. Una cifra que, esta vez sí, le ha parecido suficiente y ha decidido resolver. ¡Qué bien hecho! Revive el momento en el vídeo de arriba.

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