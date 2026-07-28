Edurne recuerda entre lágrimas a su abuelo: “Disfrutaba tanto al verme en el escenario”

La Gran Final de La Voz Kids 2026 fue una noche cargada de emoción en la que los talents regalaron su mejor versión interpretación tras interpretación. Sin embargo, las jóvenes estrellas no fueron las únicas responsables en conseguir que los coaches vivieran momentos cargados de emotividad.

En la recta final de la velada, Eva González activó el mando para reproducir una de las canciones más lacrimógenas de Coco: ‘Recuérdame’. Edurne, automáticamente, entendió el motivo de este tema y se le hizo un nudo en la garganta. Se trataba de un homenaje a su abuelo que, como reza la canción, le hizo recordar esta bonita parte de su vida.

La coach se rompió por completo cuando apareció en el plató una foto de ella con su abuelo Lalo. “Mis abuelos lo son todo”, empezaba diciendo al conseguir recomponerse: “Solo me queda una abuela y es que Alejandro era de los que disfrutaba tanto verme en el escenario”.

“Me hacía los recortes cuando salía en las revistas”, continuaba la madrileña: “Es tan bonito que los abuelos puedan vivir el sueño de sus nietos”. Unas palabras con las que Edurne se acordaba de quien estuvo a su lado durante años, acompañándola en las fases más importantes de su carrera.

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