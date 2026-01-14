¡No se te resistirá!
Arguiñano desvela tres formas fáciles y rápidas de ligar el pil-pil en casa
Karlos Arguiñano ha desvelado, no una, sino tres maneras diferentes de ligar el pil-pil en casa. ¡Que no se te resista ninguna!
Karlos Arguiñano sabe cómo hacer las cosas fáciles en lo que a la cocina se refiere.
El cocinero ha preparado unas kokotxas de bacalao al pil-pil que quitan el sentido, y además nos enseña tres formas diferentes de hacerlo.
Todas ellas son fáciles, para que te sientas como todo un chef de cocina. Si eres amante del pil-pil, estás de suerte porque con estos trucos no habrá plato que se te resista.
