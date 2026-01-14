Antena3
¡No se te resistirá!

Arguiñano desvela tres formas fáciles y rápidas de ligar el pil-pil en casa

Karlos Arguiñano ha desvelado, no una, sino tres maneras diferentes de ligar el pil-pil en casa. ¡Que no se te resista ninguna!

Arguiñano desvela tres formas fáciles y rápidas de ligar el pil-pil en casa

Karlos Arguiñano sabe cómo hacer las cosas fáciles en lo que a la cocina se refiere.

El cocinero ha preparado unas kokotxas de bacalao al pil-pil que quitan el sentido, y además nos enseña tres formas diferentes de hacerlo.

Todas ellas son fáciles, para que te sientas como todo un chef de cocina. Si eres amante del pil-pil, estás de suerte porque con estos trucos no habrá plato que se te resista.

Truco de Arguiñano para quitar la piel del bacalao

El truco de Arguiñano para quitarle la piel al bacalao: "Se desprende sin ningún problema"

Arguiñano desvela tres formas fáciles y rápidas de ligar el pil-pil en casa

Arguiñano desvela tres formas fáciles y rápidas de ligar el pil-pil en casa

