Arguiñano desvela tres formas fáciles y rápidas de ligar el pil-pil en casa

Karlos Arguiñano sabe cómo hacer las cosas fáciles en lo que a la cocina se refiere.

El cocinero ha preparado unas kokotxas de bacalao al pil-pil que quitan el sentido, y además nos enseña tres formas diferentes de hacerlo.

Todas ellas son fáciles, para que te sientas como todo un chef de cocina. Si eres amante del pil-pil, estás de suerte porque con estos trucos no habrá plato que se te resista.